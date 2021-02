Handy-Parken kostet auch für die Brötchentaste

App „Parkster“ startet gebührenfrei

Neustadt (os). Seit Montag lassen sich Parkscheine auf allen von Stadt oder Ideenstadtwerken bewirtschafteten Parkplätzen - wir berichteten - auch per Handy bezahlen. Den entfallenden Weg zum Parkautomaten lassen sich die App-Anbieter aber fast alle bezahlen. Das gilt auch für die am Automaten „Brötchentaste“, mit deren Ticket 30 Minuten kostenlos geparkt werden kann. Die Buchung über verschiedene Apps ist möglich, dann aber fallen Servicegebühren an. Die Schätzung des Vereins „SmartParking“ über den Neustadt das Handyparken mit vielen Anbietern umgesetzt hat, waren bei einem Pressegespräch in der Vorwoche etwas optimistisch wie sich nun zeigt. Vereinsvertreter Florian Zimmermann hatte von zehn bis 20 Cent je Parkvorgang gesprochen. Je nach Anbieter sind aber selbst für das eigentlich kostenfreie „Brötchentasten“-Parken bis zu 29 Center zu zahlen, etwa bei Anbieter „Park Now“. Die Neustädter Zeitung fragte bei den App-Anbietern nach, auf eine Servicegebühr verzichtet die meisten nicht - egal ob eigentlich kostenloses Parkticket oder nicht. Anfragen bei mehreren teilnehmenden Unternehmen blieben unbeantwortet.

Positive Ausnahme ist zunächst die „Parkster“-App. Der Anbieter berechnet nach eigener Mitteilung vorerst keine Zusatzgebühren - auch nicht, wenn für einen Euro die zweieinhalbstündige Maximalparkdauer gebucht wird. Europas Marktführer „EasyPark“ verzichtet auf NZ-Nachfrage bei den kostenlosen Tickets auf die Service-Gebühr.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1143 vom 06.02.2021