Bürgermeister stellt sich bei Kitas quer

Baugebiet Steinhagen soll doch möglich werden

Neustadt (os). Bei zwei Themen war in der Ratssitzung am Donnerstag keine Einigung zu erzielen: Kitaplätze für Mitarbeiterinnen in städtischen Einrichtungen und das geplante Baugebiet Steinhagen in Amedorf/Mandelsloh.

Bei der vom Rat nun zum zweiten Mal beschlossenen Bevorzugung von Erzieherinnen bei der Platzvergabe, wenn diese nicht im Stadtgebiet wohnen, bleibt Bürgermeister Dominic Herbst bei seiner ablehnenden Haltung. Im Juli vergangenen Jahres hatte das Gremium erstmals beschlossen, dass solche Mitarbeiterinnen einen Platz bekommen sollen, um damit auch sicherzustellen, dass sie nicht mangels Versorgung auf Arbeitszeit verzichten müssen - ein Plus für die Stadt. Die Verwaltung sieht nach einer unverbindlichen Abfrage bei der Kommunalaufsicht fehlende Rechtssicherheit für ein solches Angebot. Deshalb stimmte er am Donnerstag gegen das Vorhaben, zwei weitere Ratsmitglieder taten es ihm gleich. Nachdem 30 Stimmen dafür ausfielen, wird der Passus nun offiziell von der Kommunalaufsicht geprüft, die hat das letzte Wort.

Für das Baugebiet Steinhagen beantragt die Stadt nun endgültig eine Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP). Wie berichtet, hatte die Region das geplante Gebiet abgelehnt, weil es mit dem geltenden RROP nicht übereinstimmt. Der Großteil liegt auf Amedorfer Areal, das kleine Dorf darf sich aber nicht so weit entwickeln. Die Stadt argumentiert, Mandelsloh und Amedorf seien seit langem eine Einheit, es gibt auch entsprechende Unterlagen von 2002, die zur Argumentation herangezogen werden. Fachbereichsleiterin Annette Plein berichtete, Region und Land hätten eine positive Begleitung des Ansinnens in Aussicht gestellt. CDU-Ratsherr Stefan Porscha, auch Mitglied der Regionsversammlung, hatte ebensolche Signale aus der Regionsverwaltung vernommen.

Für die SPD versuchte Christina Schlicker einmal mehr statt „Steinhagen“ das gegenüberliegende „Wiekfeld“ ins Spiel zu bringen. Das biete Bauwilligen schnelleren Zugriff auf Grundstücke - im Gegensatz zum langwierigen RROP-Änderungsverfahren. Sie kündigte Gegenstimmen aus ihrer Fraktion an, die Abstimmung fiel dann mit 26:10 Stimmen aber deutlich für den Antrag an die Region aus. Schon im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss war ebenso diskutiert worden.

