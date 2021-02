Vorbereitet sein: Große Einigkeit im Rat für Impfhilfen und Impfen vor Ort

Neustadt (os). Zwei Anträge haben in der jüngsten Ratssitzung für zahlreiche Redebeiträge gesorgt, letztlich aber einstimmg den Weg in die Beratungen gefunden. In beiden geht es ums Impfen.

Die Mehrheitsgruppe im Rat will, dass sich die Stadt für die Impfung vor Ort von älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen stark macht. Nach dem Willen der Kooperation soll die Verwaltung beauftragt werden, in Gespräche mit der Region Hannover einzutreten und intensiv zu prüfen, wie ein wohnortnahes Impfangebot für diesen Personenkreis umgesetzt werden kann. Die SPD macht sich dagegen für Impfhilfen und Fahrangebote zum Messegelände nach Hannover stark. Ihr Sprecher Harald Baumann hatte zudem die Initiative der Verwaltung für Impflotsen gelobt, die einen Teil des Antrags bereits erfüllte.

Bürgermeister Dominic Herbst findet gut, „dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen.“ Auch wenn die Zuständigkeiten teilweise an anderer Stelle lägen, gelte es vorbereitet zu sein.

Das betonten auch Vertreter aller im Rat vertretenen Parteien und Gruppen. Lediglich FDP-Ratsherr Thomas Iseke hatte die Anträge als falschen Weg bezeichnet, weil sie „Arbeit von Land und Region machen“, außerdem werde die Entwicklung um Lieferbarkeit und Termine die Bemühungen wahrscheinlich überholen. Das hatte die Diskussionen erst ausgelöst. Der Rat will das Thema trotzdem vorantreiben.

In Sachen dezentrales Impfen setzen CDU, Grüne/Linke und UWG auf hausärztliche Praxen oder lokale Zentren, sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. „Ein einziges Impfzentrum in der Region Hannover mit einer Fläche so groß wie das Saarland reicht nicht aus“, so CDU-Vertreter Heinz Richter. Er verwies auch auf Mecklenburg-Vorpommern, wo in einem Versuch bereits durch Hausärzte geimpft wird. „Wir tun, was wir können, wenn wir abwarten, sind wir zu spät“, sagte Grünen-Fraktionschef Manfred Lindenmann. Mandelslohs Ortsbürgermeister Günter Hahn (UWG) hat nach eigener Aussage schon jetzt ausreichend Helfer, um so etwas umzusetzen und ist sicher, dass seine Kollegen in den Ortschaften das ähnlich schaffen. Die Impflotsen-Aktion der Stadt kam gleich gut in Fahrt, unter anderem in Eilvese, wo drei Lotsen umfassend zu helfen versuchen. Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker begrüßte das breite Engagement im Rat ebenfalls. So ließe sich jetzt etwa mit Fahrten zum Impfzentrum helfen, später dann mit Terminen vor Ort - ohne weite Anfahrt.

