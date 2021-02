Stadt nimmt gespendete Luftreiniger nicht an

Geräte dürfen auf Verantwortung der Schulen trotzdem genutzt werden

Neustadt (os). 20 gespendeten Marken-Luftreinigern der Eilveser Baufirma Duensing (wir berichteten) hat der Verwaltungsausschuss des Rates am Montag die Annahme verweigert. „Den Schulen wird der Betrieb aber nicht untersagt, sie müssen aber selbst die volle Verantwortung übernehmen“, sagt Bürgermeister Dominic Herbst. Verwaltung und Politik begründen das mit der Ablehnung der Geräte durch das Regionale Landesamt für Schule und Bildung. Dessen Arbeitsschutzfachkraft hatte bemängelt, die Leistung der Geräte sei nicht ausreichend, Filter nicht beschaffbar und die Geräuschentwicklung zu hoch. Letzteres hatte ein Praxistest am Gymnasium widerlegt, auch Filter waren bei einem Versuch der Neustädter Zeitung mit zwei Tagen Lieferzeit zu bekommen - original bei Hersteller Philips. „Bei 4.800 Stunden Stehzeit wären die Filter ohnehin erst in Monaten dran gewesen“, sagt Unternehmer Friedrich Duensing. Am Freitagmorgen traf er sich mit Herbst, um über die Angelegenheit zu sprechen.

„Ich finde das Engagement grundsätzlich sehr gut, aber die Sache an sich ist unglücklich gelaufen“, sagte das Stadtoberhaupt im Gespräch mit der NZ. Die Verwaltung war von der Spende überrascht worden, die Ablehnung bleibt für Herbst aber richtig. „Ziel des Betriebs ist es ja, weniger zu lüften“, sagt er. Die Landesverordnung sehe das aber gar nicht vor. „Wenn ich jetzt sage, nutzt die Luftreiniger und lüftet weniger, stehe ich auch in der Verantwortung, wenn es zu einem Corona-Ausbruch kommt“, so der Bürgermeister. Er sieht für Kommunen keinen Handlungsspielraum. Alle Klassenräume an Neustädter Schulen seien über die Fenster zu lüften.

Im Rat sorgte das Thema am Donnerstag für weitere Diskussionen. UWG-Ratsmitglied Magdalena Itrich kritisierte den Rückzug des Bürgermeisters auf die vom Land vorgegebene Fensterlüftung vor allem mit Blick auf die kalte Jahreszeit. „Ich arbeite selber in einer Schule, das Lüften ist einfach nicht praktikabel. Wenn in einer Schule die Heizung ausfällt, werden Schüler sonst nach Hause geschickt, jetzt lassen wir sie im kalten sitzen“, bemängelte sie.

Auch Grünen-Fraktionschef Manfred Lindenmann kann sich mit der „wenig faktenbasierten Anordnung“ der Landesregierung nicht recht anfreunden.

Im Gespräch hatte der Bürgermeister gesagt, er habe Rückmeldungen von „Schulleitungen“ bekommen, die die Ablehnung der Geräte befürworteten. Im Rat korrigierte er die Aussage auf „eine Schulleitung“. Herbst rät Lehrkräften sich mit Kritik an ihren Dienstherrn zu wenden, also das Land. Das sei letztlich zuständig, die Verantwortung der Kommunen als Träger der Gebäude ist für den Bürgermeister dagegen „der Grund allen Übels“.

„Wir sind zu diesem Thema aktuell noch mit den Schulen in Gesprächen“, so Herbst. Weitere Einrichtungen haben unterdessen nach Filtern gefragt oder die Anschaffung beantragt (siehe unten).

Engagierter Vater will Hochleistungsfilter in Schulen

Thorsten Traupe lässt nicht locker. Der Poggenhagener nutzt derzeit freie zeitliche Kapazitäten durch das Homeoffice, um sich für mehr Corona-Sicherheit an Neustadts Schulen einzusetzen. Dafür hat sich der IT-Spezialist umfassend ins Thema eingelesen - etwa in Arbeiten des führenden Wissenschaftlers auf diesem Gebiet, Prof. Christian Kähler von der Bundeswehruniversität. Der Strömungs und Aerosolforscher hat zahlreiche Arbeiten dazu verfasst, auch ganz konkret zu Klassenräumen. Demnach werden 99,995 Prozent der Viren eliminiert, Praxistests zeigen zudem, dass sie leise genug arbeiten. Die Kosten - rund 1,5 Milliarden Euro für Deutschlands Klassenzimmer - sieht der allein in Relation zu nötigen Investitionen in Masken oder gar Behandlungskosten als absolut vertretbar an. „Die Energieverschwendung beim Lüften ist da noch nicht eingerechnet“, sagt Traupe. Er hatte in den vergangenen Tagen mehrere Termine, auch mit der Stadtverwaltung. Der Vater von derzeit noch zwei schulpflichtigen Kindern möchte möglichst schnell die Ausstattung der Schulen zumindest für die derzeit anwesenden Abschlussklassen erreichen. „Eine kirchliche Schule in Göttingen ist diese Woche mit den Hochleistungsreinigern ausgerüstet worden“, sagt Traupe, nach seinen Informationen wolle auch die Stadt Hildesheim solche Geräte - auf Elterndruck - beschaffen, nach einer Liste gibt es zudem schon zahlreiche Schulen, in denen die Geräte laufen.

Traupe arbeitet im Stadtelternrat mit, der will sich am Wochenende mit Rückmeldungen aus der Politik beschäftigen.

Kommentar

Keine Investition in die Jugend - und Verantwortung bleibt offen

Der SPD-Gesundheitsexperte Prof. Karl Lauterbach wird derzeit häufig kritisiert. Im Zusammenhang mit Luftreinigern für Schulen hat er allerdings eine sehr treffende Aussage gemacht: Die 1,5 Milliarden Euro für die Ausrüstung aller deutschen Klassenzimmer mit Hochleistungsgeräten nannte er im NDR eine „extrem wertvolle Investition“.

Das Verantwortungsproblem von Bürgermeister Dominic Herbst ist auf den ersten Blick nachvollziehbar. Klassenräume können theoretisch so gelüftet werden, wie das Land es vorschreibt. Wäre es aber nicht wirklich verantwortungsvoll, sich auch darum zu kümmern, ob das Lüften auch so erfolgt, wie es sich Behörden ausgedacht haben? Unzählige Berichte von Schülern und Lehrern lassen an der Ausführung zweifeln.

Für Neustadt würde die Anschaffung der Luftfilter nach erster Schätzung gut eine Million Euro kosten - abzüglich möglicher Spenden und Fördergelder. Ob sich um die jemand bemühen wird ist angesichts der aktuellen Haltung offen. Das Land sicher nicht, auf eine entsprechende NDR-Anfrage hatte die Regierung in Hannover im Herbst nicht einmal geantwortet. Wer die Verantwortung bei einem Corona-Ausbruch tragen wird, angesichts der verschiedenen Zuständigkeiten auch nicht. Traurig.

Oliver Seitz

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1143 vom 06.02.2021