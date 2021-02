„Mardorfer Seenplatte“ am Golfpark soll bis Ende März verschwinden

Anwohner teils seit sieben Jahren ohne Straße

Pfützen haben auch mal was Schönes, auf Dauer nerven sie die Anwohner aber doch.

Mardorf (os). Der bevorstehende Glasfaserausbau im Dorf machte für Anwohner „Am Golfpark“ das Thema ebenso aktuell, wie das derzeit winterliche-nasse Wetter. „Wir hatten schon Bedenken, dass hier keine Kabel verlegt werden“, sagt Henning Schmidt. Seine Familie war vor sieben Jahre als erste „Am Golfpark“ in das neugebaute Haus eingezogen. Bis heute gibt es dort aber keine ausgebaute Straße. „Bezahlt haben wir dafür aber schon“, sagt Schmidt. Wenn es etwas mehr regnet, steht die Baustraße oft großflächig unter Wasser. Schmidts Nachbarin Larissa Wecker wohnt scheinbar besonders ungünstig. Bei dauerhaftem Regen wie am Mittwoch und Donnerstag, reicht die Wasserfläche schnell bis zur Eingangstreppe. „Die Kinder tragen wir dann schon zum Auto, damit sie halbwegs sauber in den Kindergarten kommen“, erzählt sie. Auch andere Nachbarn berichten von zwischenzeitlich schon wieder abgängigen Auffahrten und dauerhaft dreckigen Böden in den Häusern.

Als im Oktober 2020 dann ein Brief den Ausbau der Straße ab 2. November ankündigte, gab es ein Aufatmen in den Häusern in dem U-förmigen Baubereich.

Doch auch Anfang Februar hat sich noch nichts getan. „Ich kann den Ärger der Leute verstehen“, sagt Bauunternehmer Uwe Scharnhorst, der auch an der Vermarktung des Baugebietes beteiligt ist. „Das hätten wir besser kommunizieren müssen“, räumt er ein. Bis Ende März, so verspricht Scharnhorst, sei die Straße fertig - nur bei ganz ungünstigem Wetter könne es vielleicht zwei Wochen länger dauern. Die Verzögerung erklärt er unter anderem mit noch laufenden Bauten. „Da steht noch immer ein Kran teilweise auf der Straßenfläche.“ Ausgebaut werden sollte ab 80 Prozent Belegung, die bereits erreicht sind. „Wir hätten natürlich gern mehr gehabt“, gibt der Unternehmer zu, „damit die Straße nicht durch weiteren Schwerlastbauverkehr gleich wieder leidet.“ Weitere Verzögerung habe eine Bauanfrage der Stadt gebracht, die die Zubringerstraße „Vor der Mühle“ im Zuge der Arbeiten „Am Golfpark“ direkt mit ausbauen lassen wollte, sagt Scharnhorst. Anfang Dezember waren die nötigen Aufträge erteilt, jetzt soll es losgehen. Glasfaserkabel würden mit verlegt, ebenso entsteht die Straßenbeleuchtung.

