Schwäne doch nicht eingefroren

Viele kleine Einsätze beschäftigen Feuerwehren

Neustadt/Helstorf/Vesbeck/Schneeren/Lutter (os). Das Wochenende beschäftigte mehrere Ortsfeuerwehren vor allem durch die Wetterverhältnisse. Zahlreiche Bäume konnten das Gewicht durch Schnee und/oder Eis nicht verkraften.

Noch am Freitagabend musste die Feuerwehr Helstorf einen sechs Meter langen, starken Ast von der Fahrbahn des Tannenwegs räumen. Gut zweieinhalb Stunden später waren freiwillige Helfer in Schneeren gefragt, dort lag nahe des Wasserwerks ein Baum auf der Straße. Schon am Samstag gegen 0.18 Uhr entfernte die Ortsfeuerwehr Lutter einen kräftigen Ast von der Kreisstraße 306. Am Sonntagmorgen mussten die Vesbecker Kameraden schon um 7 Uhr zu einem auf die Landesstraße 193 gefallenen Baum ausrücken.

Sowohl die Tierretter der Kernstadt-Feuerwehr als auch die Helstorfer Feuerwehr waren letztlich nicht mehr nötig, nachdem am späten Sonntagvormittag zwei eingefrorene Schwäne in Helstorf gemeldet worden waren. Die Polizei hatte vor Ort festgestellt, dass beide Tiere sich frei bewegen konnten.

Eine "Ölspur" von der Bunsenstraße über Wunstorfer Straße, Landwehr bis "Im kühlen Grunde" sorgte für die Alarmierung der Kernstadt-Feuerwehr am Montagnachmittag. Letztlich handelte es sich um Dieselkraftstoff, wer den verloren hatte, konnte nicht ermittelt werden, so die Polizei.

