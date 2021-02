Das ist Kunst, aber kommt auch weg

Zeitreise „never ever again!?“ endet mit Abriss

Viele Kunstinteressierte nutzten den Auftakt der Installationsphase für einen Besuch am ehemaligen Sicius-/Buchhandlungsgebäude. Foto: Seitz

Dreh- und Angelpunkt der Kunstaktion ist der Platz des Zeitreisenden, auf dem Tisch seine Zeitmaschine. Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Eine Vernissage hat es aus Corona-Gründen nicht geben können, zum Start der sichtbaren Installation des Kunstprojekts „never ever again“ am vergangenen Samstag kamen dennoch zahlreiche Kunstfreunde. Sie begaben sich auf die 10:35-minütige Zeitreise aus der Entstehungszeit aus der Gegenwart bis in die Entstehungszeit des ehemaligen Sicius-Gebäudes an der Wunstorfer Straße. Mit dessen Abriss wird der zentrale Platz freigemacht für das NeuStadtTor.

„Ich hatte bewusst nichts zur Einführung gesagt“, erzählt Initiator Rüdiger Peglow im Nachgang. So sehr er sich über das große Interesse gefreut hat, war die Zahl der Personen doch „grenzwertig“ - auch wenn alle Masken trugen. Im Nachhinein stellte der Künstler, auf den Konzept - mit Cornelia Urban -, Klangskulptur und Lichtinstallation zurückgehen, allerdings fest, dass „sich das Projekt aber doch nicht ganz von selbst erklärt“. Entsprechende Textpassagen wollte er deshalb nachträglich anbringen. Auch die Schriftzüge an den ehemaligen Schaufenster sollten noch einmal hochrücken, um die Betrachter nicht in die krumme Körperhaltung zu zwingen. Diese Fenster sind die Logenplätze für Zuschauer, in einem etwa ist der Platz des imaginären Zeitreisen samt Sessel, Stehlampe und Zeitmaschine auf dem Beistelltisch.

Lichtspiel führt durch die Zeitreise, ein klanglicher Techno-Zeit-Tunnel markiert den Weg. Unterbrochen wird der durch Stationen mit unterschiedlichen Kunstwerken, die wiederum werden von passender Musik zeitlich eingeordnet. Das ist nicht ohne gewisse „Längen“, Peglow findet jedoch, darauf müsse sich der Betrachter „einfach mal einlassen“ - bei letztlich weniger als elf Minuten. Von Rockabilly tanzenden Figuren auf dem Plattenteller aus der Bauzeit des markanten Sicius-Gebäudes bis man bei „Time after Time“ wieder in der Gegenwart ankommt. Zwischenstationen entführen in die Inselwelten von Bernd M. Langer, unter traumhafte Wüsten-Sternenhimmel des Fotografen Michael Hirsch oder verdeutlichen Entstehungsphasen des Gebäudes wie die Projektionen der Metallarbeiten, die das Geländer der geschwungenen Treppe schmiedeten. Fotografien aus der Stadtgeschichte steuerte unter anderem Museumschef Hans-Erich Hergt bei, Dirk von Werder sprach Infos für die Installation auf Band.

Zahlreiche Unterstützer aus dem Neustädter Land machten die Kunstaktion erst möglich, was den Initiatoren besonders freut.

Eine Finnissage wird es ebenfalls nicht geben. Stattdessen erfolgt ab Mitte Februar der Abriss des Gebäudes, das so noch einmal Teil der Kunst und gestalterisches Element von „never ever again!?“ war. Immerhin wurde dem Raum noch eine letzte, künstlerische Belebung zuteil - und damit „auch ein Stück Ehrerbietung“, findet Peglow.

Die Installation ist noch bis 13. Februar immer zwischen 6 und 8 Uhr sowie von 16 bis 21 Uhr je zwei Mal stündlich zu sehen.

