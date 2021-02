Die Corona-Lage am Dienstag: Britische Mutation in der Region angekommen

Im Stadtgebiet: Nur vier Neu-Infektionen, zwei Todesfälle

Neustadt (tma). Nachdem das Gesundheitsamt der Region Hannover gestern 27 neue Fälle über das Wochenende gemeldet hat, fällt der Anstieg mit nur vier Neu-Infektionen nun deutlich ab. Die aktuellen Fälle sinken von 88 auf 84*. Seit Beginn der Pandemie im März 2020 mit ersten Fällen auch im Neustädter Land gibt es nun 756** direkt Betroffene. Zum Dienstag werden allerdings auch zwei neue Todesopfer gemeldet, damit sind 22 Personen mit Corona-Zusammenhang verstorben. Der Inzidenzwert bleibt tagesaktuell bei 126 (+/-0).

Die Region bestätigt nun außerdem, dass die britische Virusmutation B1.1.7 weiter verbreitet als bisher nachgewiesen war. Eines der großen Labore, das Proben untersucht, hat jetzt eine Woche lang systematisch ein Untersuchungsverfahren eingesetzt, das auch mutierte Viren erkennt. Dabei hat sich ergeben, dass etwa 50 Proben aus der Region die britische Mutation enthielten.

„Diese Zahl lässt keine Rückschlüsse auf die Gesamtzahl in Region Hannover zu“, betont Regionspräsident Hauke Jagau. Das sei nur das Ergebnis aus einem Labor und ein Teil der Proben aus der Region Hannover, die in der vorigen Woche analysiert wurden. „Zurzeit prüfen wir, ob es möglich ist, alle durch die Region Hannover beauftragten Test auch auf Mutationen untersuchen zu lassen. Dadurch ließe sich eine etwas bessere Einschätzung zum Grad der Verbreitung treffen." Das Ergebnis werde voraussichtlich Anfang nächster Woche vorliegen.

In den unmittelbaren Nachbarkommunen gab es durchweg Abnahmen: Wunstorf hat 43 (-4) aktuelle Fälle, Garbsen sinkt weiter auf 197 (-14) und die Wedemark 34 (-7).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 26.816 (26.786/+30) Menschen (Zahlen/Steigerung vom Vortag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 23.461 (23.229) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 602 Menschen (+13) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, der Altersmedian der Verstorbenen liegt weiterhin bei etwa 85 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 2.755 (2.968) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 118,0 (-4,1). Als Risikogebiet gelten Regionen, in denen der Wert 50 überschreitet.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte vom Vortag): bis 9 Jahre: 1.302 (1.297) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 2.845 (2.778); 20 bis 29 Jahre: 4.705 (4.700); 30 bis 39 Jahre: 4.145 (4.135); 40 bis 49: 3.830 (3.825); 50 bis 59 Jahre: 3.788 (3.782); 60 bis 69 Jahre: 2.025 (2.023); 70 bis 79 Jahre: 1.243 (1.243); 80 Jahre und älter: 2.534 (2.529). Ohne Altersangabe: 401 (411).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

