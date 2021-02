26 Auszubildende erhalten Facharbeiterbriefe

LTG 62: Auszeichnung läuft anders als gewohnt - Berufsschule vor Ort

Zu Beginn der Ausbildung in 2017 hätten die Azubis nicht erahnen können, welche Herausforderungen sie im Abschlussjahr bewältigen müssen, aber alle haben bestanden.

Poggenhagen (r/os). Familie und Freunde, Ausbilder und Vorgesetzte, vielleicht sogar Vertreter der Kommunalpolitik und der Berufsschule - so stellt man es sich vor, wenn nach dreieinhalb Jahren intensiver Ausbildung die Facharbeiterbriefe übergeben werden. Auch die 26 Azubis der Ausbildungswerkstatt (ABW) des Lufttransportgeschwaders (LTG) 62 hätten es sich so gewünscht. Doch anders als sonst erfolgte die Übergabe unter Einhaltung der geltenden Aufgaben einzeln und ohne Gäste.

Im großen Saal des alten Kinos auf dem Fliegerhorst konnten die geltenden Hygieneregeln und die Abstände am besten eingehalten werden. Kommodore Oberst Christian John ließ es sich nicht nehmen, die Facharbeiterbrief zu übergeben, auch wenn in diesem Jahr der persönliche Handschlag ausbleiben musste. Insgesamt wurden 17 Fluggerätmechaniker (Instandhaltungstechnik) und neun Elektroniker (Geräte und Systeme) ausgebildet. Aufgrund von guten Leistungen konnten fünf von ihnen die Ausbildung verkürzen und bereits im Sommer die Prüfung erfolgreich ablegen. Fast der komplette Azubi-Jahrgang bestand auch die Prüfung.

„Die Fortführung der Ausbildung unter Corona-Bedingungen hat die Ausbildungswerkstatt wohl vor die größte Herausforderung ihrer 60-jährigen Geschichte gestellt. Mit höchsten Engagement, äußerst kreativen Ideen und viel Herzblut konnte die Ausbildung dennoch fortgesetzt, und mit der gewohnten Qualität und Professionalität zum Abschluss gebracht werden“, lobte der Kommodore in seiner kurzen Ansprache.

Wie alle Unternehmen hat auch die ABW auf die Pandemie reagieren müssen. Während des ersten Lockdowns wurden zunächst alle Auszubildenden in ein vierwöchiges Homeoffice geschickt. Es wurde zu Hause gelernt und ständig Kontakt gehalten. Gerade die Elektroniker profitierten dabei von ihren ohnehin zur Verfügung stehenden Laptops. „Da aber gerade in technischen Berufen der Praxisanteil immens wichtig ist und nicht im Homeoffice beigebracht werden kann - Triebwerke hat man ja nicht zu Hause - wurde danach in das wöchentliche Ausbildungssystem (Szenario B) gewechselt“, heißt es aus der Werkstatt.

Auch die Schulische Ausbildung wurde bestmöglich unterstützt. Als die Problematik der Pandemie auch die Schulen vor Herausforderungen stellte, erhielten die Berufsbildenden Schulen Neustadt das Angebot, den großen Saal der ehemaligen UHG des Fliegerhorstes als Klassenraum für die Fluggerätmechnikerklasse zu nutzen. So fand dort Unterricht statt, wo früher Feste gefeiert wurden.

Der Einsatz hat sich für die jungen Menschen mit sehr guten Prüfungsergebnissen ausgezahlt. Besonders gut gelang es Lukas Mohr. Er ist Lehrjahrsbester und sogar der Landesbeste im Ausbildungsberuf Fluggerätmechanik. Hierfür wurde von der Industrie- und Handelskammer (IHK) zusätzlich ausgezeichnet.

Wegen anhaltend sehr guter Leistungen der Azubis bekam die AWB Ende 2020 eine Auszeichnung der IHK eine Ehrenurkunde für herausragende Ausbildungsleistungen. Für die Leiterin des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums Wunstorf, Oberregierungsrätin Christine Rhein, etwas Besonderes: „Mit dem Betrieb der Ausbildungswerkstatt erfüllt die Bundeswehr am Standort Wunstorf seit mehr als 60 Jahren einen außerordentlich wichtigen gesamtgesellschaftlichen Auftrag. Die Auszeichnung der IHK Hannover macht uns sehr stolz und ist gleichermaßen für alle Beteiligten auf allen Ebenen ein großer Ansporn, die Ausbildung - gerade auch im Rahmen der Nachwuchsgewinnung - weiterhin so ambitioniert fortzuführen.“

Das Auswahlverfahren für 2021 ist bereits abgeschlossen, 32 Azubis erhielten eine Zusage für den Ausbildungsbeginn im September. Bewerbung für 2022 sind schon möglich.

