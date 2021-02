Seit heute blitzt es in der Lindenstraße

Unerwartet wenig "Beute" für Karin in Suttorf

Neustadt (os). Am späten Vormittag wurde aufgebaut und eingemessen, mittlerweile ist der städtische Geschwindigkeitsmessanhänger scharf geschaltet. Das auch unter dem Namen "Karin" bekannte Gerät überwacht die Einhaltung von Tempo 30 auf der Lindenstraße in der Kernstadt. Also immer schön die Tachonadel im Zaum halten.

In der vergangenen Woche war der Messanhänger erstmals an der Landesstraße 193 in Suttorf im Einsatz. Innerorts sind 50 Stundenkilometer erlaubt, dagegen verstießen unerwartet eher wenige Autofahrer. Gemessen an den Verstößen der jüngsten Messpunkte fiel das Ergebnis mit 130 zu schnellen Fahrzeugen eher gering aus. Auch der höchste Verstoß lag mit 81 Kilometern pro Stunde klar niedriger als Anwohner oft schätzen.

In den kommenden Wochen wandert "Karin" wieder zu verschiedenen Standorten im Neustädter Land. In der Reihenfolge stehen Otternhagen (30 Stundenkilometer erlaubt), ein neuer Platz in Basse (50), die Wunstorfer Straße (50), Mandelsloh (30), Welze (50) und Averhoy (50).

