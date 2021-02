Neue Broschüre erklärt die Region ganz einfach

Leichte Sprache - übersichtliche Abbildungen

Hannover (r/os). Was ist die Region Hannover? Wie arbeitet die Verwaltung und wie kann man in der Politik mitbestimmen? Antworten auf diese und weitere Fragen bietet die neue Broschüre „Region Hannover - Leicht erklärt“, die jetzt erschienen ist und ab sofort per E-Mail an die Adresse politischebildung@region-hannover.de kostenlos bestellt werden kann. Die Broschüre richtet sich vorrangig an Menschen, die Schwierigkeiten mit längeren und komplexen Texten haben oder die deutsche Sprache erst lernen. „Politische Bildung darf nicht an den Lesekompetenzen scheitern“, sagt Regionspräsident Hauke Jagau. „Die Broschüre erklärt sehr kompakt, Struktur und Aufgaben der Region Hannover.“

Auf 40 Seiten bietet die Broschüre Informationen zu Lage und Aufbau der Region Hannover, zur Regionsverwaltung und ihren Aufgaben und zu den politischen Gremien. So wird genau der Weg von einer Idee bis zum politischen Beschluss beschrieben. Auch die Rolle der Fachausschüsse und des Regionsausschusses werden erläutert. Die Broschüre erklärt zudem die doppelte Funktion des Regionspräsidenten - als oberster Repräsentant der Region und Chef der Verwaltung. Der Erzähltest besteht aus kurzen Sätzen. Zahlen und wichtige Informationen sind farblich hervorgehoben. Farbige Illustrationen transportieren die Infos zusätzlich auf bildlicher Ebene.

Die Broschüre ist in Zusammenarbeit mit dem „Büro für Leichte Sprache der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Bremen“ entstanden. Der Text ist auf Verständlichkeit geprüft und zertifiziert worden. Die Broschüre steht auch im Internet unter www.hannover.de/politische-bildung zum Download zur Verfügung. Infos und Neuigkeiten in „leichter Sprache“ sind auf www.hannover.de unter dem Icon „Leichte Sprache“ zu finden.

