Trotz Lockdown brennt das Licht

Friseure wollen auf prekäre Lage aufmerksam machen

In vielen Friseursalons brannte von Freitag bis Samstag das Licht als Zeichen für die harte Lage der Branche im Corona-Lockdown.

Neustadt (os). „Ohne Darlehen geht bei vielen von uns nichts mehr“, sagt Manuela Wegner, Obermeisterin der Friseur-Innung. Deshalb machen nicht nur Innungsbetriebe bei einer bundesweiten Aktion mit, die auf die harte Lage der ganzen Branche aufmerksam machen soll. Von Freitag, 8 Uhr, bis Samstag, 8 Uhr, blieb in vielen Salons das Licht an. „Wir brennen für unsere Kunden“ heißt die Aktion. „Wir wollen aber einfach nicht vergessen werden“, sagt Wegner. Mit Blick auf den 15. Februar ist sie noch skeptisch. „Wir hoffen das alle ganz doll, aber ich glaube noch nicht an einen Neustart Mitte nächsten Monats“, sagt sie. „Noch länger halten wir aber nicht durch.“

Nach ihren Worten sind „alle ziemlich am Ende“, zwei Salons in Wunstorf hätten bereits aufgegeben. Den prozentualen Ausgleich des Umsatzverlustes sieht die Obermeisterin wegen geringer Margen als zu wenig an, um die Geschäfte im erneuten Lockdown am Leben zu erhalten. Als geradezu zynisch empfindet sie Hinweise aus Regierungskreisen, betroffene Unternehmer könnten ja Grundsicherung beantragen.

Auf manchen Kosten bleiben die Friseure einfach sitzen - ohne eigene Einnahmen. Sechs Wochen müssen laut Berufsbildungsgesetz Azubis weiter beschäftigt werden. Philip Bruns hat in seinem Salon allein elf angehende Friseurinnen und Friseure. „Das schlimmste ist, dass einem niemand richtig sagen kann, wie es nun weiter geht“, sagt er. Sein Bruder Daniel bildet die Azubis derzeit gestaffelt weiter aus. Trotz täglicher Telefonate war den beiden am Ende der sechs Wochen noch nicht klar, woher die jungen Leute anschließend Geld bekommen. Solche Probleme hört auch Wegner immer wieder. „Schon im ersten Lockdown war die Soforthilfe bei manchen nach der Azubi-Vergütung weg“, sagt die Obermeisterin - und hofft mit ihren Kollegen weiter auf das baldige Lockdown-Ende.

