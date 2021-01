„Auf dem Hof gibt es immer was zu tun“ - Bauernhof-Kita läuft mit Notbetreuung an

7 von 20 Kindern füttern jeden Morgen Tiere und riechen Landluft

Für die Kita-Kinder geht es jeden Morgen zu den Rindern.. Diese haben sich schon an die menschlichen Neuzugänge gewöhnt und lassen sich streicheln, oben rechts von Joost. Auch danach gibt es draußen viel zu tun.

Laderholz (tma). Nach dem Ankommen geht es für die Kinder direkt los: Die Rinder des Hofs sowie einige Hühner - angeschafft für den neueröffneten Bauernhofkindergarten im ehemaligen Schweinestall - werden gefüttert. Für diese „Besuche“ gibt es Regeln, das Laufen im Stall ist untersagt, Unterhaltungen müssen leise passieren, damit die sanften Huftiere ruhig bleiben. „Die Rinder haben sich aber schon gut an die Kinder gewöhnt“, berichtet Kita-Leiterin Hanna Dangers in der Einrichtung auf dem Familienhof. Gleiches gilt auch umgekehrt. „Wer kümmert sich um die Tiere, wenn wir nicht da sind?“, wurden die vier Erzieherinnen bereits nach der ersten Woche gefragt.

Mit Fragen gelöchert wird auch Landwirt und Vater der Leiterin, Hartmut Dangers. „Das ist natürlich ein Familienprojekt, beim Umbau war das eine wahnsinnige Unterstützung“, so Hanna Dangers. „Wir ziehen alle am gleichen Strang, da bin ich froh, so eine Familie zu haben.“ Wie um das zu beweisen saust ihre Nichte nach Betreuungsschuss durch die Kita - ihre Mutter unterstützt die Arbeit ebenfalls. Der einzige Wermutstropfen: Dangers Großeltern würden ebenfalls gerne in der Kita nebenan vorbeikommen, die aktuelle Situation verhindert das jedoch.

„Zugegeben, das Konzept spielt uns total in die Karten“, erklärt Dangers. Seit Anfang Januar kann sie nur sieben von 20 angemeldeten Kindern in Notbetreuung empfangen - dass diese mehr als drei Viertel ihrer Zeit im Freien verbringen ist in den Corona-Auflagen für Kindergärten so nicht bedacht. Auch Kooperationen mit anderen Menschen und Einrichtungen bleiben durch die Corona-Krise vorerst auf der Strecke. „Viele haben gefragt, ob sie vorlesen können, auch auf Plattdeutsch“, so Dangers.

Die Eltern nehmen das eingeschränkte Angebot der kleinen und etwas anderen Kita bisher gut an. Um die Kinder an die frische Luft zu bringen, kommen sie mit ihrem Nachwuchs sogar aus dem gesamten Stadtgebiet und nehmen dafür lange Fahrzeiten auf sich. Die kleinen Gruppen würden gut ankommen, berichtet die gelernte Pädagogin und studierte Agrarwirtschaftlerin, die schon ihre Bachelorarbeit der Idee des Bauernhofkindergartens gewidmet hat. „Alle sind auch sehr verständnisvoll, was die Notbetreuung angeht.“ Ihre drei Kolleginnen - die sich rein durch Initiativbewerbungen gefunden haben - bevorzugen die überschaubare Größe der Einrichtung. Eine Erweiterung wäre zwar räumlich möglich, ist aber erstmal nicht geplant.

Ebenfalls klappt die Zusammenarbeit mit dem Trägerverein „Kita Natura“, mit dem Dangers auf einer Tagung in Kontakt gekommen ist. „Wir waren schon zu Beginn gut aufgestellt, wie alle anderen [Kita]-Leitungen musste ich mich erstmal [in Corona-Einschränkungen] einlesen“, so Dangers. Für die administrative Position bildet sie sich außerdem seit mehr als einem Jahr zur Fachwirtin Kitaleitung fort. Unterstützt wurde die neue Einrichtung auch von der Stadt: „Beim Aufnahmeverfahren war das hilfreich und wenn Fragen sind, kann ich immer anrufen“, berichtet sie.

Und die Frage, wer sich am Wochenende um die Tiere kümmert? „Für die Kinder ist klar, dass der Betrieb weiterlaufen muss.“

