Kriminaler mit bester Ortskenntnis verabschiedet sich in den Unruhestand

Jürgen Winkler leitete mehr als acht Jahre den Ermittlungsdienst

Neustadt (os). „Ist schon komisch, dass Ende der Woche Schluss ist“, sagt Jürgen Winkler. Der Kriminalhauptkommissar geht dann in den Ruhestand. „Ich habe aber noch Arbeit hier, als gäbe es kein Morgen.“

In Sachen Dienststelle war Winkler Wiederholungstäter: 1993/94 ermittelte er schon einmal vom Kommissariat an der Theodor-Heuss-Straße aus. Damals noch bei der Kriminalpolizei Neustadt. Die war mit der Polizeireform 1994 Geschichte und der Neustädter wechselte zum Zentralen Kriminaldienst Hannover-Land. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten und Brandermittlungen bearbeitete Winkler dort, bevor die Vermögensermittlung im Fokus lag, um Gewinne aus kriminellen Handlungen abzuschöpfen. Das ließ ihn in einem bekannten Fall auch in Neustadt aktiv werden: Bei Rechtsanwalt Christian Ackermann und dessen veruntreuten Mandantengeldern.

Die nächste Reform brachte ihn 2004 zur Polizeidirektion Hannover erstmal mit ähnlichen Aufgaben. Schließlich führte der dienstliche Weg dann aber doch zurück nach Neustadt. Im Juli 2012 übernahm Jürgen Winkler die Leitung des Kriminalen Ermittlungsdienstes (KED). „Es gibt manchen Kollegen, die nicht gern dort arbeiten, wo sie auch wohnen, aber das hat mich nie gestört“, so der Kriminalbeamte. Seine Ortskenntnis erwies sich sogar eher als hilfreich. „Allerdings ist mein Job hier auch eher eine Schreibtischaufgabe und so musste ich eben nicht zu Leuten die ich kenne“, berichtet er.

Und Winkler kennt eine Menge Leute in Neustadt. Als Geschäftsführer des Oyama Karate Kai, Sportler beim TSV und besonders auch als Leiter der Pfadfinder der Gemeinde St. Peter und Paul. Kontakte als Marschierer der 1. Kompanie beim Schützenfest gab es ebenfalls reichlich.

Angesichts seiner Hobbies erwartet der Neustädter keine Langeweile im beginnenden „Unruhestand“. Neben Pfadfindern und Kampfsport hat er kürzlich auch den Vorsitz der „Freunde Haus Ried“ übernommen. Das Gebäude im Bordenauer Wald steht für Jugendarbeit zur Verfügung, die Fördergemeinschaft erhält und verwaltet es. Als Senior-Experte wird es nach Corona wohl auch noch Tätigkeiten an der Polizeiakademie Nienburg geben.

Erinnerungen an seine Polizeizeit wird Jürgen Winkler manche mit in die Pension nehmen. „Ein besonderer Fall war zum Beispiel ein 1996 erstochener Iraker. Nach vielem Hin und Her und zwei verstorbenen Verdächtigen wurde das Verfahren 2017 eingestellt.“ Seine erste Leiche wird er ebenfalls nie vergessen - ein Kind, das beim Spielen am Bahndamm vom Zug erfasst wurde. Aber auch Kurioses erlebte der Ermittler: „Bei der Obduktion des Piloten einer abgestürzten Cessna stellten wir fest, dass er erschossen wurde.“ Schlecht auch für den Täter, denn alle an Bord waren umgekommen. Der Hauptkommissar konnte den Anblick von Leichen immer gut „verdauen“, findet es aber gut, dass es heute für die Kollegen professionelle Hilfe in solchen Fällen gibt. „Das war früher anders.“

Aus seiner Neustädter Zeit gäbe es angesichts der Zuständigkeiten - schwere Delikte werden in Hannover bearbeitet - keine spektakulären Fälle, sagt er. Sein Team und er widmeten sich in den vergangenen Jahren verstärkt der Betäubungsmittelkriminalität. Die kommt hier durchaus vor, vor allem Marihuana und Kokain, aber auch Amphetamine. „Gott sei Dank bleiben wir bisher von Chrystal Meth verschont“, betont Winkler.

Auf eine Abschiedsfeier muss der scheidende Chefermittler verzichten. „Der Saal war gebucht, aber das geht derzeit natürlich nicht“, bedauert er. Dienststellenleiterin Anja Beermann lässt ihn ohnehin nur ungern gehen. „Jürgen Winkler ist bis zum letzten Tag hier, das ist ohnehin schon selten und das finde ich unfassbar gut“, sagt sie über den 62-Jährigen, der deshalb in Sachen Polizeiarbeit aber trotzdem nicht zum „Wiederholungstäter“ werden wird.

