Arztpraxis startet nach Corona-Infektion wieder

Allgemeinmediziner kritisiert fehlende Impfungen

Schneeren (os). „Das war heftig und hat mit einer Grippe nichts zu tun“, sagt Dr. Godehard Kass (Foto). Der Hausarzt hat gerade eine Corona-Infektion hinter sich und kämpfte mit deutlichen Symptomen wie er sagt. Die Praxis am Rötzberg ist aktuell noch geschlossen, soll aber in der kommenden Woche langsam wieder starten. Kass ist relativ sicher, beim wem er sich angesteckt hat, er behandelt mehrere Covid-19-Patienten - auch unter Sauerstoff, wie er berichtet.

„Seit einem dreiviertel Jahr ist das gut gegangen, jetzt halt nicht mehr“, so der Arzt. Er hatte sich schon vor Wochen um eine Impfung bemüht, da er in der Gemeinschaftspraxis, die derzeit räumlich getrennt ist und über getrennte Eingänge verfügt, die Infektpatienten versorgt. „Obwohl die Impfkommission das empfiehlt, wurde meine Anfrage abgelehnt“, so Kass.

Nach seinen Worten testet er sich jeden Tag, nach vielen negativen Tests war dann plötzlich einer positiv - mit nachhaltigen Folgen: Auch sein ärztlicher Kollege und zwei Mitarbeiterinnen hatten sich angesteckt. Also musste die Praxis den Betrieb vorerst einstellen. „Meine Frau und mein Sohn sind dagegen verschont geblieben“, berichtet der Schneerener. Gesundheitlich geht es ihm zwischenzeitlich wieder besser, am Montag endet seine Quarantänezeit.

Kass, der auch Ratsherr in Neustadt ist, kritisiert die fehlenden Impfungen für Hausärzte und ihre Mitarbeiterinnen deutlich. Neben der Empfehlung der ständigen Impfkommission sieht er sich und seine Kollegen auch an vorderster Front bei der Bekämpfung der Pandemie-Folgen. „Außerdem missachtet man unseren Sachverstand und lässt die Patienten-Kenntnisse der Allgemeinmediziner ungenutzt“, so der Arzt. „Zu Zeiten der Schweinegrippe haben wir Hausärzte in nur zwei Monaten 30 Millionen Impfungen durchgeführt“, erinnert er und betont, dass das Engagement auch in der aktuellen Situation hoch sei. „Von meinen Corona-Patienten musste keiner ins Krankenhaus, dass haben wir alles Zuhause geschafft.“ Trotz der Mutationen wird er weiter behandeln - auch ohne Impfung.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1142 vom 30.01.2021