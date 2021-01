Impflotsen sollen Senioren informieren und bei der Terminfindung unterstützen

Stadt Neustadt: Freiwillige können sich ohne Vorkenntnisse melden

Neustadt (tma). Am Donnerstag startete in Niedersachsen die landesweite Terminvergabe für Corona-Impfungen für über 80-Jährige. Weil zuvor einige Bürger Bedenken gegenüber der für Senioren teilweise schwierigen Terminvergabe geäußert und die SPD Unterstützung sowie einen Fahrservice zum Impfzentrum gefordert hatte, möchte die Stadt nun mit einer Hilfestellung über die Angebote von Land und Region hinausgehen.

Die Betroffenen vor Ort sollen zukünftig durch sogenannte Impflotsen unterstützt werden. Alle Personen über 80 Jahre, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, und nicht ohne Hilfe bei der landesweiten Impfhotline unter Telefon 0800/9988665 oder im Internet unter impfportal-niedersachsen.de vereinbaren können, sollen auf die ehrenamtlichen Helfer vertrauen können.„Gerade die Personen über 80 Jahre haben kaum Zugang oder Erfahrungen mit dem Internet, da wird die Online-Terminvergabe eher weniger genutzt“, erklärt Rebekka Schnabel vom Fachdienst Soziale Arbeit.

Bürgermeister Dominic Herbst hat in einem Infoschreiben an die Ortsbürgermeister bereits um die Suche nach Freiwilligen gebeten.

„Es gab viele Unsicherheiten in den letzten Tagen. Das größte Problem sind die unsicheren Lieferketten bei den Impfstoffen. So lange es hier keine verlässlichen Liefertermine und -mengen gibt, sind alle nachfolgenden Schritte schlecht zu planen und damit auch die Terminvergaben in den örtlichen Impfzentren“, so Herbst. „Die Verantwortung für diese Prozesse liegt bei Land und Bund, ich als Bürgermeister will versuchen, den Menschen hier vor Ort so gut ich kann zu helfen.“ Das eigene Helfernetzwerk soll dies bewerkstelligen.

Die Impflotsen werden von der Verwaltung mit den notwendigen Informationen rund um den Impfprozess versorgt und können diese direkt an ihre Mitbürger in den Ortschaften weitergeben.

„Um Impflotse zu werden, bedarf es keiner spezifischer Vorkenntnisse. Wichtig ist allein die Bereitschaft, älteren Menschen bei der Anmeldung zu helfen und ihnen Fragen rund um das Thema zu beantworten - von der Terminvergabe über die Anreise bis zur Fahrtkostenerstattung“, erklärt der Bürgermeister. Wer sich freiwillig melden möchte, kann sich direkt beim Fachdienst Soziale Arbeit der Stadt melden. Ansprechpartnerinnen sind Rebekka Schnabel, erreichbar unter Telefon 05032/84-241 und E-Mail an rschnabel@neustadt-arbge.de sowie Inga Heidemann, die unter Telefon 05032/84-510 und per E-Mail an iheidemann@neustadt-a-rbge.de zu erreichen ist.

Zusätzlich folgt in den nächsten Tagen ein Informationsschreiben an alle über 80-Jährigen. Darin wird über den Ablauf der Impfung informiert und wichtige Telefonnummern und Ansprechpartner zusammengefasst. Darüber hinaus wolle die Stadt auch weitere Optionen zur Unterstützung prüfen und organisieren - sollten diese möglich und erforderlich sein, berichtet Stadtsprecherin Kathrin Kühling.

Die landesweite Impfhotline

Alle Personen über 80 Jahre, die nicht in einer Pflegeeinrichtung leben, können sich über die landesweite Impfhotline einen Termin in einem Impfzentrum geben lassen. Termine können unter Telefon 0800/9988665 von montags bis samstags 8 bis 20 Uhr oder im Internet auf impfportal-niedersachsen.de vereinbart werden.

