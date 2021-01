Mutmach-Tüte für Senioren

Mechthild Veuskens (li.) und Stefanie Krause zeigen eine der Tüten, die zu den über 80-Jährigen gebracht werden. Foto: (r).

Neustadt (r/os). „Wir wollen zeigen, dass wir unsere älteren Mitmenschen nicht vergessen, die jetzt gerade wieder unter dem Lockdown leiden“, beschlossen Stefanie Krause und Mechthild Veuskens von der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul. Für mehr als 400 Mitglieder der Gemeinde, die über 80 Jahre alt sind, packten sie „Mutmach-Tüten“, unter anderem mit gespendetem Traubenzucker der hiesigen Apotheken sowie einer Kirchenzeitung der Diözese Hildesheim. Diese werden ab dem heutigen Samstag in der Kernstadt und den Ortsteilen von rund 25 Ehrenamtlichen an den Haustüren mit Mundschutz und Abstand verteilt. „Wir hoffen so, ein wenig Mut zu machen, diese Zeit durchzustehen“, sagen die beiden Organisatorinnen.

Ausgabe-Nr. 1142 vom 30.01.2021