Stadtwerke sorgen für stabile Preise

Neustadt (r/os). Während viele Stadtwerke und Energieversorger derzeit die Preise für Wasser, Strom und Gas erhöhen, stehen die Stadtwerke nach eigenen Angaben „in der wirtschaftlich schwierigen Zeit zu ihren Kunden“.

„Wir geben die durch die CO2-Steuer gestiegenen Beschaffungskosten in der Gasversorgung nicht an unsere Kunden weiter. Auch die vom Land Niedersachsen verdoppelte Wasserentnahmegebühr tragen wir für unsere Kunden und halten damit den Wasserpreis stabil“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer. Anders sieht das für die vom Wasserverband versorgten Ortsteile aus, dort erhöht sich der Wasserpreis (wir berichteten). „Wir bieten in dieser schwierigen Zeit als lokales Versorgungsunternehmen Zuverlässigkeit und Verlässlichkeit“, so Lindauer weiter.

Die Stadtwerke hätten in den letzten Monaten ihr Produktportfolio und ihre Geschäftsfelder massiv erweitert und seien durch Schwankungen in einzelnen Geschäftsbereichen nicht mehr so betroffen. „Zum Beispiel erfährt die Wallbox-Lösung der Stadtwerke, die LeineBox, großes Interesse und rasant steigende Absatzzahlen“, führt Willi Ostermann, Aufsichtsratsvorsitzender der Stadtwerke, an. Die Förderung mit 900 Euro, aber auch an dem Rundum-Sorglos-Paket hätten nach seinen Worten großen Anteil daran.

Insgesamt konnten die Stadtwerke im vergangenen Jahr sogar mehr als 1.000 neue Kunden hinzugewinnen - gleichzeitig hätten sehr viele Neustädter dem Unternehmen die Treue gehalten. Auch das habe wesentlich dazu beigetragen, die von vielen Versorgern nun turnusmäßig durchgeführte Preiserhöhung bei den Stadtwerken zu verhindern.

Durch vermehrtes Homeoffice in vielen Haushalten könnte das stabile Preisniveau der Stadtwerke eine wichtige Rolle spielen. Durch die zusätzlichen Verbräuche für den Betrieb von Laptop, Bildschirm, Beleuchtung, Heizung und WC am heimischen Arbeitsplatz fielen einige Rechnungen vermutlich etwas höher aus als erwartet. „Eine Preiserhöhung käme hier zum schlechtesten Zeitpunkt“, ist Lindauer sicher.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1142 vom 30.01.2021