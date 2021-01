Shooters: Trainerduo auch nächste Saison an Bord

Sind auch nächste Saison dabei: Das Trainerduo Lars Buss (re.) und Tim Benkelberg (hinten, li.). Foto: Seitz (Archiv)

Neustadt (os). Nur fünf Spiele lang hat das Trainerduo Lars Buss und Tim Benkelberg die TSV Neustadt temps Shooters in der aktuellen Saison in der Regionalliga geführt, vorab aber „tolle Arbeit geleistet und ein starkes Team geformt“, sagt Manager Jan Gebauer. Die Shooters wollen bald mit der Planung für die kommende Saison beginnen, nachdem die Saison vorzeitig endet (siehe unten). „An erster Stelle stehen da natürlich die beiden aus Neustadt stammenden Coaches, auf die wir nicht verzichten wollen. Es hat nicht lange gedauert und beide signalisierten in den Gesprächen sofort das Interesse, weiter dabei bleiben zu wollen“, so Gebauer.

Lars Buss wird somit 2021/22 in seine dritte Saison als Headcoach der TSV Neustadt temps Shooters in der 1. Regionalliga gehen. „Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Tim bei den temps Shooters. Wir wollen alle gemeinsam den Weg in Neustadt weitergehen und uns auch in der schwierigen Situation weiterentwickeln. Tim und ich ergänzen uns super, für mich ist es eine perfekte Mischung“, so Buss zu seiner Vertragsverlängerung.

Benkelberg freut sich auf seine zweite Saison als Shooters-Co-Trainer: „Zwischen Lars und mir ist schnell ein Vertrauensverhältnis entstanden. Die Zusammenarbeit war für mich von Anfang an umkompliziert und produktiv. Ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, dass es nächste Saison nicht zusammen weitergeht und bin sehr optimistisch, den Zuschauern wieder ansehnlichen Basketball mit unserem Team zu präsentieren.“

Damit steht laut Gebauer das „erste wichtige Puzzleteil für die kommende Saison“ fest. Nun werde weiter geplant, um ein schlagkräftiges Team aufzustellen.

