Sanierung der Moorstraße wird um ein Jahr verschoben

Biotop-Kartierung steht noch aus - Landwehr auch später dran

Seit fast zweieinhalb Jahren gilt auf der Moorstraße Tempo 50 wegen starker Fahrbahnschäden, teils sogar nur 30. Die Sanierung startet nun ein Jahr später.

Neustadt (os). Noch im August war der Beginn der Sanierungsarbeiten an der als Moorstraße bekannten Kreisstraße 347 nach Mardorf für Ende 2021 angekündigt worden, nun verschiebt sich die Maßnahme um ein Jahr nach hinten. Das hat zur Folge, dass auch der Ausbau der Landwehr in der Kernstadt in drei Bauabschnitten erst später beginnt und dann erst 2026 abgeschlossen sein dürfte.

Ende Juli (wir berichteten) hatte eine Sachbearbeiterin der Region und ein Fachplaner den Moorstraßen-Neubau im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss der Stadt vorgestellt. Damals sah der Zeitplan noch dieses Jahr für den Baustart vor, 2022 sollte die Straße fertig sein. Nach einem neuen Zeitplan beginnt Ende 2021 aber erst das Planfeststellungsverfahren, weil die Kartierung der Biotoptypen sowie der Flora und Fauna erst im Herbst 2021 abgeschlossen sein wird. Laut Regionssprecher Klaus Abelmann gibt es feste Zeiträume in denen kartiert werden muss. Entsprechend verschiebt sich der Baubeginn der Moorstraße auf Ende 2022.

Gebaut werden soll mit den Leichtbaustoffen Blähglasschotter und Schaumbeton. Dadurch - so die Planung - laste nicht so viel Gewicht auf dem Untergrund, eine Absackung könnte auf diese Weise verhindert werden. Die neue Fahrbahn soll dann auf sechs Meter Breite auch für den Schwerlastverkehr geeignet sein und etwa den Umleitungsverkehr für den Landwehr-Ausbau aufnehmen.

Für die Bauphase wird die Moorstraße voll gesperrt sein - auch für Radfahrer. Unter anderem wird auch eine Brücke neu zu errichten sein. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten wird für 2023 gerechnet, in selben Jahr soll es dann an der Landwehr weitergehen.

Unterschiedliche Ansichten gibt es offensichtlich über die Einordnung der Verzögerung. Laut Region sind diese „nicht signifikant“, auf Nachfrage der NZ erklärte Abelmann, das beziehe sich auf den Vergleich zu Abläufen bei anderen Bauprojekten.

