British Legion wird erstmals zum Holocaust-Gedenktag aktiv

Poppy-Kranz und Rosen am Mahnmal niedergelegt

Andrew Taylor (vorn) und Hubert Brieden legen Poppy-Kranz und Rosen am Mahnmal nieder, mit dabei auch Taylors Kinder George und Emma May (hinten, v.re.). Foto: Seitz vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (os). Der „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ wurde bisher im Stadtgebiet selten für Gedenkaktionen genutzt. In diesem Jahr war das anders - auch wenn es eine kleine Runde blieb, die am Mahnmal für die Vernichtung jüdischen Lebens „Zwischen den Brücken“ zusammen kam. Mit dem 27. Januar wird jährlich an dem Tag an die Opfer gedacht, an dem 1945 Insassen des Konzentrationslagers Auschwitz von der Roten Armee befreit wurden.

Andrew Taylor von der hannoverschen Abteilung der British Legion (BL) hatte die Gedenkveranstaltung kurzfristig mit seinen Kindern Emma May und George angeschoben - und beim Arbeitskreis Regionalgeschichte begeisterte Teilnehmer gefunden. „Ich finde die Initiative toll“, sagte deren Kopf Hubert Brieden vor Ort. Die Familie legte einen Kranz aus roten Mohnblumen (Poppys) nieder. Die Blüten sind das Erkennungszeichen der Veteranen-Organisation, über den Verkauf werden Projekte der BL finanziert.

Taylor, der mit seiner Familie seit vielen Jahren in Neustadt lebt, hatte erst am Dienstag eine Nachfrage des „Branch“, wie die Abteilungen heißen, aus Hannover erhalten. „Die Sekretärin bat mich, aktiv zu werden, weil es hier ja auch ein Mahnmal gibt“, berichtet er. Also nahm seine Familie Kontakt zu Brieden auf und nur gut 24 Stunden später trafen sich einige Menschen „Zwischen den Brücken“ zum Gedenken.

Die BL wurde bereits 1921 gegründet. Sie hilft Veteranen in fast allen Bereichen des täglichen Lebens, unterstützt etwa Reha-Maßnahmen. Besonders halten die Mitglieder aber auch das Gedenken an Gefallene in Ehren - etwa an die bei der Sprengung der Löwenbrücke im April 1945 getöteten englischen Soldaten.

Der Arbeitskreis Regionalgeschichte wird im begonnenen Jahr gleich mit mehreren Veranstaltungen an den 70. Jahrestag der Auschwitz-Befreiung erinnern, unter anderem einer Ausstellung zur Geschichte des Gedenkens in Neustadt, die im Rosenkrug gezeigt werden soll.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1142 vom 30.01.2021