Germanen und Mühlenfelder beleuchten energiesparender

Helstorf/Hagen (os). Mit dem gemeinsamen Förderprogramm „e.coSport“ unterstützen Region und Landeshauptstadt Vereine bei der energetischen Sanierung ihrer Sportstätten. Im vergangenen Jahr haben elf Sportvereine sowie die Stadt Burgdorf eine Förderzusage von der Region Hannover für ihre Projekte erhalten. Die Leiterin der Klimaschutzleitstelle der Region, Rike Arff, informierte darüber den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz. Erstmals wurde 2020 auch die Umrüstung von Flutlichtanlagen auf LED-Beleuchtung gefördert. „Die e.coSport-Vereine stellen sich so zukunftsfähig auf und leisten mit den Sanierungen einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, so Arff.

Im Neustädter Land hatten sich der TSV Mühlenfeld und der SV Germania Helstorf um Fördermittel beworben. Beide wollen damit bestehende Flutlichtanlagen auf stromsparende LED-Technik umrüsten, in Helstorf werden zudem vier neue LED-Lichtmasten auf dem B-Platz installiert.

„Damit können dann künftig dauerhaft zwei Mannschaften parallel auf dem Platz trainieren“, sagt der Vorsitzende Hubert Weißbrich. Bisher gibt es nur zwei Masten in der Platzmitte, die werden umgerüstet. An den Ecken wird neu gebaut. Nur die Flutlichtanlage auf dem A-Platz muss noch warten. „Das können wir finanziell nicht alles auf einmal stemmen“, so der Vorsitzende. Auch die aktuelle Maßnahme kommt die Germanen schon teurer als erwartet. „Am Anfang war von 90 Prozent Förderquote gesprochen worden, jetzt sind es noch 70“, so Weißbrich. Die Differenz muss der Verein nun selbst aufbringen, bei 50.000 Euro Gesamtvolumen der Maßnahme keine Kleinigkeit für den 550 Mitglieder zählenden SV Germania.

Auch für den TSV Mühlenfeld bleibt ein Anteil, der aus der Vereinskasse bestritten wird. „Wir sind in Corona-Zeiten zwar grundsätzlich vorsichtig mit Investitionen, ein solches Projekt wäre ohne Förderung aber nicht machbar, deshalb haben wir jetzt zugegriffen“, sagt der Vorsitzende Jörg Baumann. Sechs Flutlichtmasten bekommen in Hagen nun LED-Lampen inklusive digitaler Steuertechnik, die im Vereinshaus installiert wird. Rund 45.000 Euro wird die Umrüstung kosten, eine Energieberatung haben die Mühlenfelder vorab durchgeführt. Ergebnis: Bei normalem Betrieb fallen rund 6.700 Kilowattstunden weniger an Stromverbrauch an. Damit lassen sich jährlich bis zu 1.900 Euro sparen.

Durch alle Maßnahmen werden insgesamt pro Jahr etwa 20.400 Kilogramm CO2 eingespart, teilt die Region mit, die selbst rund 200.000 Euro an Mitteln zur Verfügung gestellt hat.

Vereine, die sich für das Förderprogramm e.coSport interessieren, finden im Internet unter www.hannover.de/e.coSport ausführliche Informationen sowie ein Anmeldeformular. Das Projekt besteht seit 2002.

Ausgabe-Nr. 1142 vom 30.01.2021