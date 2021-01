16-Jähriger auf heimlicher Spitztour mit Mamas Auto

Drei Fahrzeuge in Hannover gerammt und geflohen

Neustadt (os). Ohne das Wissen seiner Mutter hatte ein 16-jähriger Neustädter am Freitagabend ihren Wagen genommen und eine Spritztour nach Hannover gemacht. Dort fuhr er gegen mindestens drei geparkte Autos und richtete dabei Sachschaden in noch unbekannter Höhe an.

Die 45-jährige Mutter wollte am Samstagabend eine Unfallflucht anzeigen, bei der ihr Wagen beschädigt worden sein sollte. Beamte des Kommissariats Neustadt waren wegen „fehlender Unfallspuren“ aber skeptisch. Noch am selben Abend erschien kam die Frau erneut auf die Wache - mit ihrem 16-jährigen Sohn. Der beichtete, dass er sich am Freitagabend das Auto seiner Mutter „geliehen“ habe, um eine Spritztour mit einem Kumpel zu machen. Er räumte ein, gegen geparkte Autos gefahren zu sein und sich dann entfernt zu haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Den Angaben des 16-Jährigen konnte eine Unfallflucht von Freitagabend in Hannover zugeordnet werden. Hierbei entstand Sachschaden an drei geparkten Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Teenager.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1142 vom 30.01.2021