Müllsackbörse dieses Mal zugunsten des Tierheims

Auch in diesem Jahr werden wieder Menschen Müllsäcke übrig haben, die CDU wird sie erneut für einen guten Zweck umschlagen.

Neustadt (os). Über eine wiederum hohe Beteiligung an der CDU-Müllsackbörse freut sich die Stadtverbandsvorsitzende Silvia Luft. Zum siebten Mal hatte die Partei zur Abgabe überschüssiger Säcke aufgerufen, zahlreiche Neustädter spendeten die Mülltüten, wer noch Säcke benötigt kann diese gegen eine Spende bekommen. So kamen 535 Euro zusammen, die an das auch für Neustadt zuständige Tierheim in Klein Heidorn übergeben wurden.

„Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, für ihre Spendenbereitschaft. Ohne dieses Engagement wäre die Durchführung der Börse gar nicht möglich“, betont Luft.

Der Containerdienst Wagner organisierte wieder unentgeltlich die Annahme und Abgabe der Restabfallsäcke. Der CDU-Stadtverband hatte die Tauschbörse 2014 eingerichtet, weil die Abfallsatzung der Region Hannover keine Kostenerstattung der zwar bezahlten, aber nicht mehr benötigten Müllsäcke vorsieht. Zwar besteht die Möglichkeit, eine Absenkung auf der Mindestmüllmenge pro Person und Woche von zehn auf fünf Liter zu beantragen, trotzdem war die Beteiligung groß.

Ausgabe-Nr. 1142 vom 30.01.2021