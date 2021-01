Neue Querung für Radfahrer an der Westseite des Bahnhofs

Parkplätze während der Arbeiten eingeschränkt erreichbar

Der Fuß- und Radweg ist vom Mies-Van-der-Rohe-Weg schon klar zu erkennen.

Neustadt (r/tma). Wer aus den westlichen Kernstadt-Wohnquartieren mit dem Rad über den „Mies-Van-der-Rohe-Weg“ zum Bahnhof oder in die Innenstadt fährt, kann dafür künftig eine neue Wegeverbindung nutzen.

Bei der Überquerung der Straße „An der Eisenbahn“ haben Radfahrer künftig Vorrang. Der Fahrzeugverkehr muss warten. In der kommenden Woche beginnen auf Höhe der Fahrradgarage die Bauarbeiten für die zugehörige Querungshilfe. Auf der angrenzenden Brachfläche wird parallel ein drei Meter breiter, gepflasterter Fuß- und Radweg hergestellt, der die neue Querung mit dem „Mies-Van-der-Rohe-Weg“ verbindet.

Laut Verkehrskoordinator Benjamin Gleue sei die Realisierung dieser Maßnahme ein vielfach geäußerter Wunsch von Bürgern, die sich im vergangenen Jahr an den Workshops zur Erstellung des Radverkehrkonzeptes beteiligt haben. „Es ist ein erster kleiner, aber zugleich symbolisch sehr starker Schritt in die Richtung, in die wir Neustadt in den kommenden Jahren entwickeln wollen“, erklärt auch Bürgermeister Dominic Herbst.

Auf Höhe der neuen Querung wird die Fahrbahn eingeengt, um optimale Sicht zwischen allen Verkehrsteilnehmern zu ermöglichen. Es wird eine sechs Zentimeter hohe Anlage hergestellt, welche Fahrzeuge nur mit angepasster Geschwindigkeit passieren können. In etwa vergleichbar ist die neue Querung mit der bestehenden Aufflasterung in der Goethestraße. Die Stadt investiert

dafür etwa 45.000 Euro.

Pendler, die während der Baumaßnahme zwischen Montag, 25. Januar, und Freitag, 29. Januar, zu den westlich des Bahnhofes gelegenen Parkplätzen fahren, müssen sich auf Umwege einstellen. Die großen Parkareale sind dann ausschließlich über die Arnswalder und die Danziger Straße erreichbar.

Ausgabe-Nr. 1141 vom 23.01.2021