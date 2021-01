Gruppen, Technik und schwaches Internet - eine Grundschule im Wechselunterricht

Regelung um freiwilliges Distanzlernen sorgt auch für Herausforderung

Am Whiteboard können Zweitklässler mit der Lernhilfesoftware „Anton" - normalerweise alleine - Sätze in die richtige Reihenfolge bringen. Hier nur einige Sekunden zusammen für das Foto. Foto: Maibaum

Otternhagen (tma). Ein an der Tafel angebrachter Wecker klingelt, die designierte „Zeitwächterin“ Amy springt auf und weiß genau, was sie tun muss: „Fenster aufmachen!“ und in fünf Minuten wieder schließen. Diese Rolle ist jedoch nur eine von vielen Veränderungen, die die Corona-Krise in der Grundschule angestoßen hat. Seit Montag sind dort wieder Kinder in wechselnden Kleingruppen im Präsenzunterricht.

„Die letzte Woche, als alle zuhause geblieben sind, war die klarste Situation“, erzählt Lehrerin Charmaine Koska. Nun kommen neben den halben Klassen auch sechs Kinder in Notbetreuung und zwei, die aufgrund der familiären Situation ganz zuhause bleiben, dazu. „Das ist auch total in Ordnung wir respektieren die Entscheidung. Wir müssen nun aber für die einzelnen Fälle dreigleisig fahren und uns akribisch vorbereiten.“ So sei im Präsenzunterricht anderer Stoff zumutbar, als zuhause. „Für uns Lehrer ist das eine Herausforderung, eine eindeutige Entscheidung [des Kultusministeriums] wäre besser gewesen“, so Koska.

Gerade Schulleiterin Susanne Bosse-Kandler ist davon betroffen. „Die Mitteilungen von [Kultusminister] Herrn Tonne kommen oft Freitagsmittags, wo viele schon nicht mehr da sind“, so die Pädagogin. „Ich mache das mit Herzblut, aber wenn ein Schnellschuss des Ministeriums kommt, höre ich mir die Pressekonferenz an und schreibe sofort einen Elternbrief - die Elternvertreter werden seperat informiert.“ So liegen die Mitteilungen bereits kurz nach einer Neuerung in den Postfächern der Plattform IServ.

„Wir haben sehr verständnisvolle Eltern - 80 Prozent sehen sich die Nachrichten des Kindes schnell an“, freut sich Bosse-Kandler. Obwohl sie viel über den Stress in den vergangenen Monat berichten kann, wirkt sie durch positive Rückmeldungen der Eltern vitalisiert. Viel Lob für die Lehrer hat auch Melanie Kudla-Burmeister, zwei ihrer Kinder besuchen die Schule. „Das System funktioniert, allerdings auch, weil mein Mann und ich im Homeoffice sind“, so die Mutter. Obwohl ihre Kinder schon vorher mit iPads arbeiten konnten, sei die Zeit sehr anspruchsvoll. „Die hatten in ihrem Leben ja kaum Schule, jetzt fehlt der Rhythmus.“ Dazu sei IServ ein sehr „starres“ System mit langen Ladezeiten.

Diese sind auch in der Schule bemerkbar, ein anderer Grund ist jedoch schuld. „Die größte Problematik ist das kaum vorhandene Internet im Schulgebäude“, bedauert Lehrerin Koska. Die technische Ausstattung und Know-How der Pädagogen seien vorhanden, doch das WLAN viel zu langsam, um zu arbeiten. „Wir haben im März der Stadt Bescheid gesagt, seitdem hat sich kaum etwas getan.“ Mit stärkerem Netz könnten etwa Kinder in der Betreuung an Laptops arbeiten.

Das würde sicherlich auch der „Zeitwächterin“ Amy gefallen: „Ich finde Schreiben mit Anton [Anm. d. Red.: eine Lernsoftware] cool.“ Im Distanzlernen hat sie sich dafür sogar eigenständig mit Mitschülern verabredet.

