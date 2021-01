Impfstart: Schreiben an über 80-Jährige macht derzeit für die Stadt wenig Sinn

Termine erst ab 28. Januar möglich

Neustadt (os). Die Verwaltung berichtet von zahlreichen Anrufen von Bürgern, die 80 Jahre oder älter sind und Fragen zu Impfterminen für zuhause lebende Menschen haben. „Die derzeitige Informationslage erlaubt jedoch noch keine endgültigen Antworten“, so Stadtsprecher Yannik Behme.

Die Impfbereitschaft der Altersgruppe „80 plus“ sei hoch, allerdings habe die Briefkampagne des Niedersächsischen Gesundheitsministeriums offenbar nur wenige Impfwillige erreicht. „Ein vielfach geäußerter Wunsch ist ein Anschreiben durch die Kommune, zumal diese anhand ihres Melderegisters die richtigen Adressaten ermitteln könne.“

„Im Kreise der Bürgermeister haben wir uns mit der Region Hannover hierzu abgestimmt“, erläutert Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst. „Nach einem Entwurf der Region sollte es Anschreiben durch die Kommunen an Personen ab 80 Jahren geben. Wir haben uns gemeinsam für diesen Schritt entschieden, da die Kommunen Zugriff auf die Adressdaten haben.“

In einem Schreiben von Regionspräsident Hauke Jagau an Herbst und seine Kollegen berichtete dieser am Mittwoch von einigen Unklarheiten, die es zu klären gebe, bevor ein solches Anschreiben sinnvoll wäre. Zu den Hintergründen heißt es dort wörtlich: „Zum einen hat das Land Niedersachsen angekündigt, dass die Impfstofflieferung erheblich gekürzt wird. Die Folge ist, dass aktuell nicht klar ist, ob die Impfungen im gemeinsamen Impfzentrum wie geplant am 1. Februar beginnen können. Zum anderen gibt es nach wie vor Klärungsbedarf mit dem Land Niedersachsen in Bezug auf die Übernahme von Transportkosten. Wir können also auch in dem Anschreiben an die Bürgerinnen und Bürger derzeit nicht die erhoffte Klärung schaffen. [...] Und nicht zuletzt haben sich die Städte im Niedersächsischen Städtetag in ihrer Video-Konferenz am Dienstag auf ein abgestimmtes Vorgehen geeinigt. Demnach sollten zum jetzigen Zeitpunkt keine Schreiben der Kommunen an die Gruppe der über 80-Jährigen gehen.“

Herbst bedauert die Verzögerung, hält die Entscheidung aber für richtig. „Mir ist es unglaublich wichtig, dass sich unsere Seniorinnen und Senioren gut informiert fühlen. Derzeit ist es nur so, dass wir keine neuen Informationen bieten können, die ein gesondertes Anschreiben sinnvoll erscheinen ließen.“

Der Bürgermeister betont weiter, dass sich am Impfstart Ende kommender Woche nichts ändere und Fragen gerne an die Hotline des Landes gerichtet werden können. Diese ist montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr unter der Telefonnummer 0800/9988665 erreichbar. Impftermine können dort allerdings erst ab dem 28. Januar reserviert werden.

„Die Stadt Neustadt wird auf allen Kanälen zu den Entwicklungen informieren und zu gegebener Zeit auch alle Betroffenen ab 80 Jahren direkt informieren“, verspricht das Stadtoberhaupt.

