„Wenn wir morgens Winterdienst machen, hat das was Tolles“

GfW dankt städtischem für Hilfe bei Weihnachtsbeleuchtung

Heiner Plinke (li.) und Volker Tiedgen (re.) von der GfW danken Jörg Martens (ab 2.v.li.), Christian Kahle, Alexander Rabe und Behzat Demir.

Neustadt (os). Nicht nur viele Besucher und Bewohner der Innenstadt freuen sich in der Adventszeit über die stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung, auch die, denen sie maßgeblich zu verdanken ist, sehen die Lichter gern.

„Im weiten Umkreis gibt es solche Beleuchtung außer bei uns nur in der Landeshauptstadt“, sagt Vorstandsmitglied Heiner Plinke von der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW). Der Verein hat vor zwölf Jahren die Anschaffung getätigt, mittlerweile ist die erste Welle Ersatz fast in der ganzen Innenstadt vollzogen. „Man lernt mit den Jahren, manches haben wir optimiert“, sagt Plinke. Die GfW investiert derzeit rund 6.000 bis 8.000 Euro pro Jahr in die stromsparenden LED-Leuchten.

„Ohne die Hilfe des Bauhofes wäre das Aufhängen aber ehrenamtlich nicht mehr leistbar“, stellt sein Vorstandskollege Volker Tiedgen fest. Die städtischen Mitarbeiter Christian Kahle und Alexander Rabe haben im vierten Jahr des „leuchtenden Einsatzes“ schon echte Routine entwickelt. „Die beiden werden auch immer schneller“, sagt Bauhofleiter Jörg Martens. „Und wenn wir morgenns zum Winterdienst durch die Stadt fahren, hat das schon was Tolles.“ Unterstützt von Behzat Demir, der für die GfW seit sieben Jahren die Beleuchtung mit montiert, sind aber trotzdem rund zwei Wochen für das Aufhängen sowie eine weitere nötig, um die Lichterketten und Sterne wieder abzunehmen.

Als Dank werden die Bauhofmitarbeiter sonst zum Frühstück eingeladen, das ist wegen Corona aktuell aber nicht möglich. Dafür gab es passende Leckereien dieses Mal zum mitnehmen und schmecken lassen. Ein Grilleinladung soll später folgen.

