Corona: Stadt erhebt keine Kita-Gebühren für Januar

Neustadt (os). Aufgrund der pandemiebedingten Schließung der Kindertagesstätten hat die Verwaltung beschlossen, für den Januar die Kita-Gebühren oder -Beiträge auszusetzen. Das hatte Fachbereichsleiterin Annette Plein bereits in der Ratssitzung angekündigt.

Weil landesweit nur eine Notbetreuung für bis zu 50 Prozent der angemeldeten Kinder angeboten werden darf, verzichtet die Stadt auf den Einzug, dasselbe gilt für Kitas in freier Trägerschaft und Großtagespflege. Lediglich bei Tagesmüttern, die ihre Dienste weiterhin anbieten dürfen, werden Zahlungen fällig. Der Gebührenverzicht gilt auch für die Notbetreuung und das Essensgeld.

„Wir wissen um die schwierige Situation für die Familien und wollen so schnell und unbürokratisch, zumindest finanziell, ein wenig für Entlastung sorgen“, erklärt Bürgermeister Dominic Herbst. Die Stadt appelliert jedoch an alle Eltern genau zu prüfen, ob eine Betreuung Zuhause ermöglicht werden kann. „Im Sinne des Infektionsschutzes ist es für die Sicherheit der Kinder und der Angestellten in den Einrichtungen unbedingt notwendig, dass so wenig Kinder wie möglich in die Betreuung kommen“, ergänzt Herbst weiter. „Wir danken ausdrücklich allen Familien, die es unter zum Teil großen Anstrengungen ermöglichen, die Plätze für diejenigen Eltern frei zu halten, für die eine Betreuung in den Einrichtungen alternativlos ist.“

Bereits entrichtete Beiträge für den Januar werden erstattet bzw. mit dem Folgemonat verrechnet. Für Dezember werden laut der Ankündigung die Beiträge noch erhoben. Eine Regelung für den Februar, für den die Einschränkungen nun noch bis zur Monatsmitte verlängert wurden, ist noch in der Beratung.

Für Fragen und Probleme rund um die Notbetreuung hat die Stadt eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Eltern können ihre Anliegen direkt an notbetreuung@neu-stadt-a-rbge.de richten.

