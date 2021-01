Glasfaser-Ausbau in Empede beginnt im April

Dirk Rapke (v. li.) und Gabi Augustin von Rasannnt mit Ortsbürgermeister Dr. Ulrich Baulain, Uwe und Bernd Hiller der Tiefbaufirma Hiller und Bürgermeister Dominic Herbst. Foto: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Empede (r/tma). Auch im neuen Jahr schreitet der Glasfaserausbau in den Ortsteilen voran. Auf Basis der Anzahl der abgeschlossenen Vorverträge pro Haushalte im Ortsteil kündigt die Internet Tochter der Ideenstadtwerke „Rasannnt“ nun die nächsten drei Ausbauorte an.

Als erstes macht dabei Empede das Rennen - dort haben sich rund 100 Haushalte dazu entschlossen, einen Vorvertrag abzuschließen. Der Glasfaser-Ausbau wird für April anvisiert. „In Empede ist der Zustand hinsichtlich verfügbarer Internetanbindungen und -geschwindigkeiten derzeit sehr unbefriedigend“, so Ortsbürgermeister Dr. Ulrich Baulain. „Wir freuen uns sehr, dass wir auch als kleiner Ortsteil so schnell berücksichtigt wurden. Damit ist ein wichtiger Grundstein für die Zukunft und Entwicklung von Empede gesetzt.“

Für alle Einwohner ist der Hausanschluss kostenlos, allerdings nur bis die Kolonne mit dem jeweiligen Straßenzug fertig ist. Die Stadtwerke werben daher für Vorvertrag, die zurzeit mit drei Gratismonaten belohnt werden. Der Ausbau wird in Empede durch die Firma Hiller vorgenommen. Entsprechende Informationen zum Zeitplan würden rechtzeitig per Post erfolgen.

„Für unsere Stadt ist jeder weitere Ort ein weiterer Schritt in Richtung Zukunftsfähigkeit. Im Übrigen wird so auch das Wohnen im ländlichen Raum attraktiver - das ist gerade bei knappem Bauland in der Kernstadt eine gute Entwicklung“, ist Ideenstadtwerke-Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeister Dominic Herbst überzeugt.

Die zwei nächsten Ausbauorte möchten die Ideenstadtwerke in den kommenden Wochen ankündigen. Danach wird ein neues Datum bekannt gegeben, bis zu dem die übrigen Ortsteile weiterhin durch eine möglichst hohe Anzahl an Vorverträgen die Möglichkeit haben, in der Reihenfolge der Ausbauarbeiten weiter nach oben zu rücken.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1141 vom 23.01.2021