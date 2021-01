SUV landet auf der Leitplanke am Baum

B 6 zeitweise voll gesperrt

Neustadt (os). Mit schweren Verletzungen ist ein Autofahrer am heutigen Dienstagmorgen in eine Klinik gebracht worden, nachdem er gegen 8 Uhr auf der B 6-Umgehungsstraße kurz vor der Anschlussstelle Himmelreich verunglückt war.

Der 27-Jährige hatte - in Fahrtrichtung Nienburg unterwegs - wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen VW Tiguan verloren und war nach rechts auf die beginnende Leitplanke geschleudert worden, so die Polizei. Mit der Beifahrerseite krachte das SUV an einen Baum.

Zwei LKW-Fahrer stoppten und kümmerten sich um den Schwerverletzten sowie die Sicherung des Unfallorts.

Für die Unfallaufnahme war die Bundesstraße in Richtung Norden bis gegen 9.45 Uhr voll gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, wurde gegen den Unfallfahrer ein Verfahren wegen nicht angepasster Geschindigkeit eingeleitet. Auf der Ortsumgehung sind 80 Stundenkilometer erlaubt.

