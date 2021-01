Mit Tempo 106 über die Nienburger Straße

Karin überwacht diese Woche in Schneeren

Von heute an steht der Blitzeranhänger der Stadt an der L 360 in der Ortsdurchfahrt Schneeren.

Neustadt/Schneeren (os). Ab dem heutigen Dienstagvormittag steht der städtische Blitzeranhänger "Karin" an der Landesstraße 360 in der Ortsdurchfahrt Schneeren - im Siedlungsbereich außerhalb des Ortskerns Richtung Mardorf. Dort sind 50 Stundenkilometer erlaubt. Am 22. Januar wird das Messgerät wieder umgestellt, dann folgen einige Tage an der Königsberger Straße in der Kernstadt, wo maximal Tempo 30 gefahren werden darf.

In Neustadt stand "Karin" auch in der Vorwoche. An der Nienburger Straße wurde nach den ersten Tagen mit Überwachung des in die Stadt fahrenden Verkehrs die Richtung gewechselt. Stadtauswärts waren 85 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, einer von ihnen mit 87 Stundenkilometern. In diesem Fall droht ebenso ein Fahrverbot wie einem Fahrer, der mit 106 Kilometern pro Stunde in die Stadt hinein fuhr.

