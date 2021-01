„Schnutenpullis“ sorgen bei Kindern für Gemeinschaft und Sicherheit

70 Grundschüler erhalten besondere Masken

Eine Kohorte der Grundschule Eilvese mit ihren neuen „Schnutenpullis".

Eilvese (r/tma). „Mit Schnutenpulli bin ik de Superheld*in“ steht auf dem Mund-Nasen-Schutz von 70 Kindern, die die Grundschule besuchen. Nach den Weihnachtsferien wurde die Schutzausrüstung verteilt, die neben Platt auch angenehmes Tragen in den Vordergrund stellt.

Ermöglicht wird die Ausstattung aller Kinder mit je zwei Exemplaren des einheitlichen Mund-Nasen-Schutzes durch eine Initiative vom Förderverein „Kinder in Eilvese“, der „Bürger für Eilvese“ sowie durch Spenden von Wolfgang Peters und Gunnar Hartmann. „Die Grundschule ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, diese speziellen Mund-Nasen-Bedeckungen zu produzieren, um den Kindern das Tragen der Schnutenpullis über den Schultag hinweg zu erleichtern“, so Hartmann.

Für diesen Wunsch habe man schnell weitere Unterstützer im Ort gewinnen können. „Anklang fand die Idee bei den Vorstandsmitgliedern des Vereins ‚Bürger für Eilvese e.V.‘ sofort. Nach einem kurzen Blick in die Vereinssatzung, stand dann auch fest, dass die Idee der Schnutenpullis den Satzungszielen entspricht, die unter Anderem die Förderung der Jugend und des Gemeinwohls vorsehen“, so Sabine Langer, Vorsitzende des Vereins Bürger für Eilvese. „Somit freuen wir uns diese Aktion finanziell unterstützen zu können.“

Die „Schnutenpullis“ sind dabei keine gewöhnliche Mund-Nasen-Bedeckung. Anders als herkömmliche Masken werden sie als sogenannte Loop-Schals um den Hals getragen und im Bedarfsfall einfach über Mund und Nase gezogen - damits ei sicherer Halt ohne Befestigung an den Ohren möglich. „Dadurch, dass die Schnutenpullis jetzt den ganzen Tag um den Hals getragen werden können, wird dem Verlieren beim Spielen oder liegen lassen des Mundschutzes vorgebeugt“, so Schulleiterin Karin Bremer. Sie betont jedoch, die Kinder hätten die Maskenpflicht von Beginn an „sehr gewissenhaft und vorbildlich“ umgesetzt.

Eine kindgerechte Gestaltung der Sonderanfertigungen soll neben dem Tragen auch Zusammenhalt fördern. „Die Kinder kennen alle Superheld*innen aus Comics und Filmen - und diese tragen fast alle eine Maske. Daher war die Idee, dem ‚notwendigen Übel‘ des Masketragens etwas Heroisches zu verleihen“, erklärt Bremer. So sei auch der Spruch entstanden. Verwechselungsgefahr besteht dabei nicht - jedes Exemplar hat einen innen eingeklebten Namen.

