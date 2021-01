Beim Überholen „geblitzt“

Knapp am Fahrverbot vorbei

17 Verstöße in weniger als zweieinhalb Stunden stellten Polizeibeamte bei Lasermessungen fest. Foto: Seitz (Archiv) vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Poggenhagen/Helstorf (os). Ein rasantes Überholmanöver im Ort hätte für einen 31-jährigen Autofahrer am Samstag beinahe noch härtere Folgen gehabt. Mit 79 Stundenkilometer war er in Helstorf auf der Abbenser Straße unterwegs, amtlich dokumentiert von der Polizei per Laserpistole. Bei nur zwei Stundenkilometer mehr wäre er seine Fahrerlaubnis für vier Wochen los geworden, heißt es im Polizeibericht. In rund 60 Minuten stellten die Beamten zehn Verstöße fest.

Der Überholer war damit „Tagesschnellster“, so der Bericht. Die Ordnungshüter hatten neben Helstorf auch noch an der Moordorfer Straße Richtung Neustadt in Poggenhagen kontrolliert. Dabei waren weitere sieben Verkehrsteilnehmer schneller als die jeweils erlaubten 50 Kilometer pro Stunde - bei 75 Minuten Kontrolldauer.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1141 vom 23.01.2021