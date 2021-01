10,2 Millionen Euro Defizit - Rat beschließt Haushalt trotzdem mit großer Mehrheit

Iseke warnt vor „Hauen und Stechen“ um Finanzmittel

Neustadt (os). Wenn es ums Geld geht, fängt oft der Streit an. Was früher oft als Grund für Ärger in Ehen genannt wurde, befürchtet FDP-Ratsherr Thomas Iseke auch für die kommenden Jahre im Rat, das sagte er am Donnerstag in seiner Rede zum Haushalt. Den hatte das Gremium in hybrider Sitzung - nur wenige Ratsvertreter waren vor Ort, die anderen per Videokonferenz zugeschaltet - beschlossen. Iseke hatte angekündigt, gegen das Zahlenwerk zu stimmen, drei weitere Ratsmitglieder taten es ihm gleich, eines enthielt sich.

Mit einem Defizit von rund 10,2 Millionen Euro geht es ins neue Jahr - wie Bürgermeister Dominic Herbst positiv festhielt, aber deutlich früher als sonst. Selten wurde in den vergangenen Jahren der Haushalt schon im Januar beschlossen. Einige Projekte aus den umfangreichen Investitionsvorhaben können nach Prüfung des Zahlenwerks durch die Kommunalaufsicht wohl zeitiger Beginnen.

Investiert wird einiges. Allein bei den Großprojekten Feuerwehrstützpunkt Mandelsloh, Rathaus oder Hochwasserschutz Leine Kernstadt geht es zusammen um achtstellige Summen. Die Netto-Neuverschuldung steigt auf 32,15 Millionen Euro, dazu kommen Verpflichtungsermächtigungen für beginnende, aber auch länger dauernde Projekte in Höhe von 52 Millionen Euro.

Beim Personal steigen die Kosten nicht nur durch tarifliche Veränderungen, sondern auch weitere Stellen, vornehmlich im Kita-Bereich. Insgesamt hat die Stadtverwaltung mittlerweile 631 Mitarbeiter aufgeführt.

Bei den Haushaltsreden wiederholten die Parteisprecher vor allem ihre eigenen Anträge und deren Vorzüge für Neustadt. Kritische Töne gab es außer von Iseke nur von Harald Baumann (SPD). Er kritisierte, dass die Mehrheitsgruppe ihre Absicht, Kitas möglichst an freie Träger zu vergeben durchgesetzt hatte. Auch eine weitere Entscheidung gefällt den Genossen nicht: Ihr Antrag, im Rathaus eine Betriebskita einzurichten und die Stadtverwaltung als Arbeitgeber damit noch deutlich attraktiver aufzustellen wird nicht weiter verfolgt.

„In diesem Jahr können wir uns das Defizit noch leisten“, sagte CDU-Sprecher Sebastian Lechner mit Blick auf vorhandene Rücklagen. Mit Abstrich sieht er das auch noch für 2022 gegeben, danach gelte es aber, ein von der Kommunalaufsicht verordnetes Haushaltssicherungskonzept zu vermeiden, um handlungsfähiger zu bleiben. Manfred Lindenmann (Bündnis90/Grüne-Linke) hob vor allem auf die Fortschritte in Klima- und Artenschutz ab. Begonnene Bemühungen sollen fortgesetzt werden. „Mit gutemBeispiel voran gehen“ soll die Stadt in Sachen Wasserverwendung, diese Forderung der UWG fand laut Sprecher Günter Hahn Platz im Haushalt. Die Unabhängigen machen sich auch - wie die Grünen - für deutliche Verbesserungen beim Fahrradverkehr stark.

Bürgermeister Dominic Herbst hatte die Zusammenarbeit bei der Erstellung des Haushalts mit allen Parteien und der Verwaltung ausdrücklich gelobt. Er verwies auch auf die Kommunalwahl, bis dahin sei nun „reichlich Geld auszugeben“, sagte er mit Blick auf den Finanzplan.

Das „Hauen und Stechen“, das Iseke befürchtet - er hatte sogar gesagt, im nächsten Rat sitzen können man niemandem ans Herz legen - wollte der Ratsvorsitzende Wilhelm Wesemann so nicht stehen lassen. Lange ausgebliebene Investitionen würden nun nachgeholt, das habe nicht der aktuelle Rat zu verantworten. Den von Iseke benannten „finanziellen Scherbenhaufen“ sieht er deshalb nicht.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1140 vom 16.01.2021