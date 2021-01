Keine Kapazitäten: Verwaltung schiebt Kita in Eilvese zwangsweise auf das Wartegleis

Neustadt (os). Es ist nur eine sehr kurze Drucksache, Ortsbürgermeisterin und Ratsmitglied Christina Schlicker (SPD) zeigte sich aber „ganz schön entsetzt“ über die Aussage: „Die Verwaltung teilt mit, dass aus Kapazitätsgründen zurzeit der Vorschlag nicht prioritär bearbeitet werden kann. In unserer Stellungnahme zu den Vorschlägen der Ortsräte (Vorlage 2020/187/1, Anlage 1 Nr. 12) haben wir bereits darauf hingewiesen, dass entsprechende Überlegungen im Rahmen weiterer Kita-Planungen im Jahr 2021 aufgenommen werden.“

Der Vorschlag, um den es geht, behandelt die Forderung des Ortsrates Eilvese nach weiteren Räumlichkeiten für die Kita. Im September 2020 hatte der Rat beschlossen, dass die Gremien sich mit dem Thema befassen sollen. Dem erteilt die Verwaltung nunmehr eine Absage und schiebt das Projekt damit auf das Wartegleis.

Gerade das bringt Schlicker aber in Rage. Bereits im Herbst 2017 sei dem Ortsrat die prekäre Lage der Einrichtung vorgestellt worden. Als Beispiele nannte sie fehlende Personalräume oder das sechs Quadratmeter kleine Leitungsbüro, in dem auch noch unpässliche Kinder untergebracht werden. Mangels geeignetem Raum sollen Mitarbeiterinnen ihre gesetzlichen Pausen im Auto auf dem Parkplatz abhalten, so die Politikerin.

Mit mehreren - führenden - Vertretern verschiedener Verwaltungsbereiche sei darüber gesprochen worden, bei drei Vorschlägen zu Sanierung und Ausbau des unter Denkmalschutz stehenden Altgebäudes sowie Nutzung des alten Feuerwehrhauses und Neubau sei schon Vorarbeit geleistet worden.

Laut der Ortsbürgermeisterin gibt es ein Grundstück und einen möglichen Investor - vor allem aber Bedarf an weiteren Betreuungsplätzen.

Jörg Homeier, Fachbereichsleiter Infrastruktur bei der Stadtverwaltung, zeigte wenig Verständnis für das „Entsetzen“ der Ortsbürgermeisterin. „Ich verstehe diesen Vortrag nicht“, sagte er wörtlich. Die Verwaltung habe immer offen kommuniziert, dass Kapazitäten im Baubereich knapp seien. Angesichts zahlreicher Bauprojekte bei Schulen, Kitas und Feuerwehr müsse die Politik sagen, was dann anstelle weiterer Aufgaben geschoben werden solle.

Besonders in Stellungnahmen zu den Wünschen aus den Ortsräten weist die Verwaltung immer wieder darauf hin, dass es an Personal zur Umsetzung fehlt - auch aufgrund nicht besetzter Stellen.

Bis 2023 hat die Stadt Container als Unterbringung angemietet, die Kirche als Betreiberin der Kita stellt das Grundstück, auf dem sie stehen leihweise zur Verfügung. Dafür gibt es seit 2019 eine dritte Gruppe in der Einrichtung.

Schlicker hofft nun, dass sich die jetzige Absage der Verwaltung doch noch wandelt und möglichst bald eine Drucksache zur weiteren Behandlung des Themas erstellt wird. „Trotz guten Miteinanders mit Eilvese“ wie Homeier sagt, kann er dafür wenig Hoffnung machen. Nach seinen Worten gibt es bei den Bauprojekten drei Prioritäten, in der ersten sind schon laufende oder demnächst beginnende Projekte, in der zweiten die mit weitem Planungsfortschritt. Die Kita Eilvese sei derzeit in der dritten Ebene eingeordnet, ohne „einen klaren Auftrag aus dem Rat“ werde sich das nicht ändern. Einen solchen Auftrag hat Homeier „bisher aber nicht vernommen“.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1140 vom 16.01.2021