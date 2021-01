Mias „Lockdown Blues“ spricht vielen aus der Seele

Junge Bordenauerin rappt gegen Corona-Folgen

Bordenau (os). „Wir sind ein bisschen allein, Bildung bleibt auf der Strecke“, rappt die achtjährige Mia Henning alias „miopio8“ in ihrem Song „Lockdown Blues“ - das dürfte vielen Altersgenossen oder Eltern aus der Seele sprechen. Die junge Bordenauerin entwickelt sich gerade ein bisschen zum Youtube-Star, seit das Video zum Song dort online gegangen ist. Rund 3.000 Klicks hat es innerhalb weniger Tage erhalten, besonders im Neustädter Land verbreitet es sich rasant.

Rapper Stephan Iseke alias Eddy Brain hatte einen Song gehört, den Mias Vater Vico für sie geschrieben hatte. „Sie trifft den Takt echt krass, das hat mich richtig geflasht“, sagt Iseke. Er schlug einen weiteren Song vor, empfahl aber ein aktuelles Thema als Aufhänger. Als die Folgen des zweiten Lockdowns sich auch für seine Tochter immer deutlicher abzeichneten, war für Vico Henning eines gefunden. Er hatte früher mit Iseke gemeinsam Musik gemacht und fand auch jetzt wieder die passenden Reime für den neuen Rap. Yannic Chopty aus Steinhude steuerte den Beat bei. „Gutes Takt- und Rhythmusgefühl sind bei Mia schon seit dem Kindergarten bekannt“, sagt Vico Henning. Im Studio seines Basketball-Mitspielers Tom Fischer wurde der Song schließlich aufgenommen. „Das war echt anstrengend“, sagt die junge Rapperin. Als nach knapp drei Stunden der Heimweg angetreten wurde, war die Achtjährige komplett fertig. „Ich bin sogar im Auto eingeschlafen“, erzählt die Nachwuchs-Musikerin.

Die richtigen Gesten und Bewegungen von Rappern hat sie sich längst in Youtube-Videos abgeschaut. Trotzdem dauerte der Video-Dreh mit Iseke zwischen den Feiertagen noch einmal gut fünf Stunden. „Dann haben wir ganz aufgeregt gewartet, bis die fertige Datei da war“, so Mia.

Auch wenn der Songtext durchaus kritische Töne hat, geht es weder Mia noch ihrem Vater um die Verleugnung des Virus. Das wäre auch schlecht möglich, denn Mutter Yasemin ist Krankenschwester und derzeit im Einsatz auf einer Covid-19-Station.

Trotzdem macht es Mia traurig, dass sie ihre Freundinnen nicht treffen kann oder es wohl keine Geburtstagsfeier geben wird. „Wer gibt uns die Zeit zurück?“, rappt sie in ihrem Song. Selbst die Maske „nervt manchmal einfach nur“. Auf die Schule freut sie sich aber nicht wegen des plötzlichen kleinen Ruhms als Rapperin. „Wir sind zwar in A und B geteilt, aber so sehe ich ab nächste Woche wenigstens ein paar Kinder wieder“, erzählt sie.

Ob die musikalische Laufbahn schon bald fortgesetzt wird? „Papa muss mir ja erstmal einen neuen Text schreiben“, sagt Mia. „Wir wollen sie auf keinen Fall zu irgendwas treiben, wichtig ist das sie Spaß hat“, grenzt Vico Henning ein. Vom vielen Feedback ist nicht nur die Bordenauer Familie überrascht. „Diese Klickzahlen erreiche ich nicht“, sagt auch Stephan Iseke.

Das Video ist unter youtu.be/i3TUSbJVO50 zu finden.

