Eine Alternative für die Ferkelkastration? FLI lässt Eber weibliche Merkmale ausbilden

Die Studie aus Mariensee könnte Landwirten die Arbeit erleichtern

Mariensee (tma). Geschlechtergrenzen werden am Institut für Nutztiergenetik des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) gezielt ausgehebelt. So ist es den Wissenschaftlern gelungen, Schweine genetisch so zu modifizieren, dass sie trotz eines männlichen Chromosomensatzes weibliche Geschlechtsmerkmale ausbilden.

Somit könnte die hoch umstrittene Ferkelkastration in Zukunft vollständig wegfallen. „Die Ergebnisse könnten die Grundlage für eine mögliche Alternative zur chirurgischen Kastration bei der kommerziellen Schweineproduktion zur Verhinderung des Ebergeruchs darstellen“, erklärt der wissenschaftliche Leiter der Studie am FLI, Dr. Björn Petersen. „Zudem stellen die Tiere aufgrund der genetischen, physiologischen und anatomischen Ähnlichkeiten zwischen Schweinen und Menschen ein neuartiges Großtiermodell zur Untersuchung der Geschlechterausbildung dar, was neue Forschungsansätze damit verbundener Entwicklungsstörungen auch beim Menschen ermöglicht.“

Auf eine praktische Anwendung muss wohl länger gewartet werden - die betroffenen Schweine werden in der EU als gentechnisch modifizierte Organismen eingestuft, die rechtlichen Vorschriften müssten überarbeitet werden. „Für einen Landwirt würde sich das Prozedere nicht ändern, er bestellt Ebersperma und das würde an die Nachkommen vererbt“, so Petersen.

In einer neuen Studie beschreiben die FLI-Forscher wie durch das Ausschalten eines bestimmten Gens (SRY) auf dem Y-Chromosom die Geschlechtsentwicklung verändert werden kann. Dies führt zu Schweinen, die einen männlichen Chromosomensatz tragen, aber innere und äußere weibliche Geschlechtsmerkmale aufweisen. „Für den Landwirt gebe es bei den Tieren im Stall keinen Unterschied“, erklärt Petersen.

Momentan kämen die veränderten Schweine allerdings noch nicht wirklich in die Pubertät, weshalb sie nur Vorgänger von Eizellen produzieren und keinen gereiften Uterus besitzen - ein Phänomen, was auch beim Menschen vorkommen kann. Trächtig können die Tiere somit noch nicht werden, Petersen sieht darin einen Punkt für weitere Forschungsarbeiten: „Da könnten wir gucken woran es liegt, dass die Eierstöcke nicht voll ausgebildet sind.“

Weitere zukünftige Arbeiten widmen sich wohl auch der Frage nach der Beteiligung weiterer Gene an der Ausdifferenzierung der Geschlechtsorgane.

In Versuchen mit Mäusen konnte bereits gezeigt werden, dass das SRY-Gen eine wichtige Rolle bei der Ausbildung des männlichen Geschlechts spielt. Es war aber bis zur neuen Studie von Stefanie Kurtz für ihre Promotionsarbeit nicht bekannt, welche Bereiche der Region für die Geschlechtsdeterminierung verantwortlich sind und ob dies auch für andere Säugetiere zutrifft.

