94.000 Euro für Schutzausrüstung zur Corona-Bewältigung an städtischen Schulen

Stadt fragt Bedarf ab und beschafft Kleidung, Wände und mehr zentral

Neustadt (tma). Rund 20 Millionen Euro stellt das Land Niedersachsen in der Corona-Krise für die Anschaffung von Schutzarusrüstung an Schulen zur Verfügung - das ergeben etwa 20 Euro pro Schüler.

Die entsprechende „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Ausstattung von Schulen mit sächlicher Schutzausstattung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens durch die COVID-19-Pandemie“ schließt Anschaffungen mit ein, die bereits ab dem 17. November vorgenommen wurden. Mit dem Geld können die Schulträger sowohl Ersatz-Masken für Schüler, die ihre vergessen haben, als auch FFP2-Masken für Beschäftigte kaufen. Aber auch Visiere als Spuckschutz, Einmalhandschuhe, Schutzkleidung, Schutzbrillen, Desinfektionsspender und -mittel, mobile Waschstationen, Spuckschutz aus Sicherheitsglas, Absperrbänder, oder auch Hinweisschilder zu Hygiene-Regeln stehen im Förderkatalog.

Darüber hinaus wird in Einzelfällen die Anschaffung oder Anmietung von mobilen Luftfiltergeräten zum vorübergehenden Einsatz in Unterrichtsräumen gefördert, sollten die Räume nur eingeschränkt über die Fenster gelüftet werden können. Unabhängig von der Schutzausrüstung werden 80 Prozent der Gesamtfördersumme sofort überwiesen.

„Ich freue mich, dass wir landesseitig die Schulträger in ihrer Zuständigkeit für die sächliche Schulausstattung mit einem spürbaren Betrag unterstützen können. Wir haben die Richtlinie schlank, bedarfsgerecht und bürokratiearm ausgerichtet. So können die Schulträger in direkter Abstimmung mit den Schulgemeinschaften vor Ort die gewünschten Anschaffungen vornehmen“, so Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Für das Stadtgebiet wird eine Summe von etwa 94.000 Euro gefördert. „Derzeit läuft die Bedarfsabfrage bei den Schulen“, erklärt Sprecherin Nadine Schley. „Wenn die Ergebnisse da sind, werden wir die Schutzsausrüstung zentral beschaffen.“ Dass die Förderung den Schulalltag nicht groß verändern kann, hatte die Verwaltung bereits in der letzten Sitzung des Schulausschusses durchblicken lassen.

