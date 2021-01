Wilde Müllentsorgung kostet den Gebührenzahler 1,5 Millionen im Jahr

261 Tonnen sammeln Aha-Mitarbeiter 2020 in Wald und Flur ein

Wilde Müllentsorgung ist kein Kavaliersdelikt. Die Vorfälle häufen sich und koste den Gebührenzahler immer mehr Geld. Dabei ist der nächste Wertstoffhof oft gar nicht weit. Hier kann der Müll zumeist kostenlos entsorgt werden. Fotos: (r). vorheriges Bild vergrößern schließen nächstes Bild Bild von

Neustadt (dgs). Alte Sofas, Teppichrollen, ausrangierte Küchenschränke - immer wieder stoßen Spaziergänger in Wald und Flur auf diese Art der wilden Müllentsorgung. Jede Menge Sperrabfälle entdeckten jetzt auch Anne und Steffen Jacob-Rüdiger am Golfplatz in Mardorf. „Was sind das für hirnlose Menschen, die so etwas tun?“, fragen sich beide. Sie haben Polizei und Ordnungsamt informiert und hoffen, dass die Täter ausfindig gemacht werden können.

Zuständig für die Entsorgung des wilden Mülls außerhalb geschlossener Ortschaften ist der regionale Abfallentsorger Aha. Täglich sind vier Mitarbeiter mit entsprechenden Fahrzeugen in der Region unterwegs, um die gemeldeten Müllablagerungen zu beseitigen. Insgesamt handelt es sich hier um eine Fläche von immerhin 2.290 Quadratkilometern.

Wurden hier im Jahr 2018 noch 92 Tonnen Müll in der Landschaft eingesammelt, waren es 2020 schon 261 Tonnen, also fast dreimal so viele. Die Kosten für die Abholung und ordnungsgemäße Entsorgung des Mülls, einschließlich Personal und Fahrzeuge, sind seit 2007 von einer Millionen bis heute auf rund 1,5 Millionen Euro gestiegen.

Es gebe immer mehr illegal abgelagerten Müll in Wald und Flur - und das, obwohl Aha 21 Wertstoffhöfe betreibt, wo dieser zumeist kostenlos entsorgt werden könnte. Das sei kein Kavaliersdelikt, betont Aha-Sprecherin Helene Herich. „Es handelt sich hier um eine Ordnungswidrigkeit, die ein Bußgeld nach sich ziehen kann“. Allerdings sei die Zahl der eingeleiteten Bußgeldverfahren nicht entsprechend der Müllmengen gestiegen.

Angewiesen ist aha da auch auf die Mithilfe der Bürger. Sie können unter der kostenlosen Aha-Service-Hotline 0800/999 wild entsorgten Müll melden. Die Beseitigung sollte dann in der Regel nach zehn Werktagen erfolgen. In Neustadt seien die Aha-Mitarbeiter zuletzt in der Woche vor Neujahr unterwegs gewesen, um wilde Müllablagerungen zu entfernen, so Herich. Derzeit gebe es nur eine offene Meldung für zwei Müllstellen zwischen Neustadt und Bordenau an der Bundesstraße 6. „Diese wird Aha in der kommenden Woche anfahren.“ Es soll sich hier um Plastik, Altpapier und eine Kiste mit Kartoffeln handeln.

„In Corona-Zeiten halten sich mehr Menschen in der heimischen Natur auf, mit dem Rad oder zu Fuß“, berichtet Herich. „Jetzt fallen neben Einwegmasken und Handschuhen auch mehr To-Go-Verpackungen an als früher. Leider landet der Müll dann häufig nicht im Papierkorb, sondern in der freien Landschaft“.

Für Müll innerhalb geschlossener Ortschaften ist die Stadt zuständig - „Allerdings nur auf unseren eigenen Grundstücken“, so der Hinweis von Stadtsprecherin Nadine Schley. Auf privaten Grundstücken ist der Eigentümer zuständig. „Es kommt da immer wieder zu Problemen“, berichtet Schley, zumal die Wahrnehmung von Ordnung und Sauberkeit doch sehr unterschiedlich sei.

Drucken Teilen Ausgabe-Nr. 1139 vom 09.01.2021