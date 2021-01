Nun doch Wechsel ins Szenario C: Schul- und Kitabetrieb im Lockdown

Bis zum Ende des Halbjahres ist für viele Distanzlernen angesagt

Neustadt (tma). Mit Blick auf die bundesweit verlängerten und verschärften Lockdown-Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Krise stehen für viele Schüler nach dem Ende der Weihnachtsferien am Montag, 11. Januar, bis zum Ende des Schulhalbjahres am 29. Januar Wechselunterricht und Distanzlernen an.

„Die Auswirkungen der bisherigen Maßnahmen sind ernüchternd, sodass wir den Lockdown verlängern müssen. Das bedeutet auch, dass der Bildungsbereich in Kita und Schule im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen und Kontakteinschränkungen einen weitergehenden Beitrag leisten muss“, erklärt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne erklärte nach den Bund-Länder-Beratungen. „Mir war sehr wichtig, dass wir dabei einen Weg finden, der deutliche Kontaktreduzierungen erzeugt, aber auch Bildung und Betreuung vor allem für die Jüngsten sicherstellt und Zukunftschancen sichert. Daher legen wir ein besonderes Augenmerk auf den Primarbereich und die Abschlussklassen. Wir haben ein tragfähiges Konzept für Bildung im Lockdown.“

Im Primarbereich soll in der kommenden Woche flächendeckend das sogenannte Szenario C, also Distanzunterricht, durchgesetzt werden. Die weiteren zwei Wochen bis zum Schulhalbjahresende wird dann erneut im Wechselmodell in geteilten Lerngruppen - also dem Szenario B - beschult.Die Klassen der Sekundarbereiche I und II, in denen keine Abschlüsse anstehen, wechseln jedoch ganz in das Distanzlernen - das gilt gleichermaßen für berufsbildendende Schulen.

„Niemand muss sich Sorgen um den Abschluss machen“, stellt der Kultusminister Tonne in einer Mitteilung klar. „Alle Prüfungen für Haupt-, Real-, und Förderschulabschluss werden stattfinden. Ebenso das Abitur. Hier arbeiten wir intensiv an der Sicherstellung der zentralen Abiturprüfung. Als Notfalloption können auch dezentrale Prüfungen durchgeführt werden, was wir aber grundsätzlich vermeiden möchten.“

Notbetreuung in Schulen und Kitas

Die Kindertageseinrichtungen wechseln in das Szenario C und sind damit grundsätzlich geschlossen. Notbetreuung wird mit bis zu 50 Prozent einer Gruppengröße angeboten.

Für Kinder aus den Schuljahrgängen 1 bis 6 wird Notbetreeung in den Szenarien B und C, in der Regel zwischen 8 und 13 Uhr angeboten. Die Notbetreuung dient dazu, Kinder aufzunehmen, bei denen mindestens ein Erziehungsberechtigter in „betriebsnotwendiger Stellung“ in einem Berufszweig von allgemeinem öffentlichem Interesse tätig ist. Mehr Informationen: mk.niedersachsen.de.

Zulässig ist auch die Betreuung in besonderen Härtefällen wie etwa für Kinder, deren Betreuung aufgrund einer Entscheidung des Jugendamtes zur Sicherung des Kindeswohls erforderlich ist, sowie „bei drohender Kündigung oder erheblichem Verdienstausfall“ für mindestens einen Erziehungsberechtigten.

