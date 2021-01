Schützenhaus an Neujahr mit Farbe besprüht

Bordenau (r/tma). Am Neujahrsmorgen hat ein Vereinsmitglied eine Wand des Schützenhauses mit Sprühfarbe verunstaltet vorgefunden. Die Wand muss nun von Fachleuten gereinigt werden, eine Versicherung trägt die Kosten wohl nicht.

Der Vorsitzende Thomas Stolte hat bereits die Polizei eingeschaltet, eine Anzeige wegen Vandalismus gegen Unbekannt wurde aufgegeben. Er bittet nun alle Bordenauer, die am Silvestertag ab 14 Uhr Personen am Schützenhaus oder am angrenzenden Spielplatz gesehen haben, sich bei ihm zu melden. Auch die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Foto: (r).

