„Gut, dass wir das gemacht haben“

Lasershow an 23 Tagen statt Lichterfest

Bunte Farben und Lasershow: 30 bis 50 Besucher kamen in der Adventszeit täglich zum Kirchplatz, um sich weihnachtlich einzustimmen.

Neustadt (dgs). Wie so viele andere Events fiel bekanntlich auch das so beliebte Lichterfest in der Vorweihnachtszeit Corona zum Opfer. Stattdessen lud der Stadtmarketingverein als Sponsor zur allabendlichen Lasershow auf den Kirchplatz ein. „Wir sind froh, dass wir das gemacht haben“, zieht Jens Ohlau von der Heide ein positives Resümee. Immer ab 17 Uhr projizierte die Osnabrücker Firma Lightline Geschichten rund um den Weihnachtsmann auf die Kirchturmwand - jeweils dreimal an 23 Tagen. Dazu illuminierte das ortsansässige Unternehmen MA-Events mit Marc Behrendsen und Jesse Wiebe die Bäume rund um den Kirchplatz in unterschiedlichen Farben. „Jeden Abend waren kontinuierlich 20 bis 30 Besucher da und haben sich die Show angeschaut“, berichtet Ohlau von der Heide. Durch die Entzerrung seien ausreichende Abstände kein Problem gewesen. „Auch Weihnachtsmarktbeschicker und Einzelhändler waren froh, durch dieses Event am Abend noch etwas mehr Kundschaft zu haben“, so Ohlau von der Heide. Trotzdem hofft er, dass das Lichterfest in diesem Jahr wieder in gewohnter Weise stattfinden kann. „Daran halten wir in jedem Fall fest“, betont er. Und auch wenn die Weihnachtsbeleuchtung jetzt verschwindet, wird es nicht dunkel in der Innenstadt. Die Fassadenbeleuchtung in der Marktstraße und die Lichterketten in den Bäumen am Heini-Nülle-Platz und am Entenfang sorgen weiter für Atmosphäre.

