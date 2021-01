Die Corona-Lage am Donnerstag: Mehr als 600 Fälle

Neustadt (tma). Die Feiertagsverschiebungen machen die Daten auch diese Woche weiterhin nur bedingt vergleichbar, im Stadtgebiet bleiben sie durch Genesungen vergleichsweise konstant. Die aktuellen Fälle - zwischen positivem Test und Ende der Isolationszeit - sinken sogar auf 70* - zwei weniger als am Vortag. Seit Ausbruch der Pandemie mit ersten Fällen auch im Neustädter Land gibt es nun 606** direkt Betroffene, das sind elf neue Fälle in den vergangenen 24 Stunden. Auch gibt es weiterhin 15 Todesopfer im Neustädter Land. Der 7-Tage-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner sinkt um 8,8 Punkte auf 68,5.

Die unmittelbaren Nachbarkommunen stehen im vergleich zum Vortag ein wenig besser da. Wunstorf hat 52 (-6) aktuelle Fälle, Garbsen inzwischen sogar ganze 245 (-13) und die Wedemark 31 (-8).

Seit erste Fälle im Regionsgebiet aufgetreten sind, wurden - Landeshauptstadt inklusive - insgesamt 20.727 (20.314/+413) Menschen (Zahlen/Steigerung vom Vortag) registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 17.207 (17.598) Personen als genesen aufgeführt. Bisher sind 371 Menschen (+6) unter Beteiligung einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, das Durchschnittsalter der Verstorbenen liegt weiterhin bei etwa 85 Jahren. Zum jetzigen Zeitpunkt gelten 2.758 (2.742) Menschen in der Region als „infiziert“. Die sogenannte „7-Tages-Inzidenz“ liegt heute bei 115,4 (-0,8). Als Risikogebiet gelten Regionen, in denen der Wert 50 überschreitet.

Die Altersverteilung der seit Beginn Infizierten (in Klammern die Werte vom Vortag): bis 9 Jahre: 905 (895) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 2.190 (2.141); 20 bis 29 Jahre: 3.756 (3.679); 30 bis 39 Jahre: 3.252 (3.189); 40 bis 49: 3.038 (2.973); 50 bis 59 Jahre: 2.996 (2.937); 60 bis 69 Jahre: 1.547 (1.513); 70 bis 79 Jahre: 902 (885); 80 Jahre und älter: 1.820 (1.773). Ohne Altersangabe: 321 (329).

* Nach einem Zeitraum von 14 Tagen gelten Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, als genesen. Ob sie Symptome hatten oder nicht, spielt dabei keine Rolle.

** Wie auch sonst, sind das nur die im Stadtgebiet gemeldeten Erkrankten. Im Klinikum behandelte Personen, die ihren Wohnsitz andernorts haben, zählen jeweils in ihrer Heimatkommune.

