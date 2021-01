Frau tot aus der Leine geborgen

Neustadt/Basse (dgs). Eine seit gestern Abend vermisste Neustädterin haben Rettungskräfte heute Vormittag tot aus der Leine zwischen Basse und Averhoy geborgen. Angehörige hatten sich am Vorabend bei der Polizei gemeldet, die auch sofort eine Suchaktion einleitete. Diese verlief ohne Erfolg, bis am nächsten Morgen eine Person in der Leine entdeckt wurde. Die Polizei holte sich Unterstützung bei der Feuerwehr, die mit einem Boot ausrückte. Für die 68-jährige Neustädterin kam jede Hilfe zu spät. Unter der Leitung von Basses Ortsbrandmeister Dennis Hausmann waren insgesamt 25 Kräfte der Ortsfeuerwehren Basse, Bordenau und Neustadt im Einsatz sowie Polizei und Rettungsdienst.

Ausgabe-Nr. 1139 vom 09.01.2021