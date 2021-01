Teure Angelegenheit: Bund der Steuerzahler warnt vor Abwahl des Ersten Stadtrats

Stadt betont: Abberufung Schillacks ist kein Thema

Neustadt (dgs). In einem Schreiben an den Rat der Stadt sowie Bürgermeister Dominic Herbst appelliert der Bund der Steuerzahler „eindringlich“, eine mögliche, vorzeitige Abberufung Maic Schillacks vom Amt des Ersten Stadtrats „äußerst sorgfältig und frei von Ermessensfehlern abzuwägen“. „In finanzieller Hinsicht ist die Abberufung eine teure Angelegenheit für die Steuerbürger der Stadt“, warnt der Vorsitzende Bernhard Zentgraf und nannte eine Summe von bis zu 146.000 Euro. Stadtsprecherin Nadine Schley betonte dazu auf Nachfrage, dass eine Abberufung Schillacks derzeit „kein Thema“ sei. Der Wahlbeamte ist seit Mitte Dezember krankheitsbedingt nicht im Dienst.

Wie berichtet, trat Schillack seine neue Stelle als Finanzbürgermeister der Stadt Leonberg in Baden-Württemberg nicht an. Nur mit einer Stimme Mehrheit hatte sich der Neustädter Dezernent dort gegen den Amtsinhaber durchsetzen können. Keine Mehrheit erhielt er aber bei der Wahl zum Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Daraufhin sah Schillack die Basis für eine enge Zusammenarbeit in Leonberg nicht mehr gegeben. Stattdessen hofft er - nach eigener Aussage - doch wieder auf eine berufliche Zukunft in Neustadt. Insbesondere das Verhältnis zwischen Schillack und Bürgermeister Herbst gilt als angespannt. Auch bei der Mehrheit im Rat hat der Erste Stadtrat wenig Rückhalt, so dass eine Wiederwahl nach Ablauf seiner Amtszeit Ende 2023 sehr unwahrscheinlich ist.

Nach Berechnung des Bundes der Steuerzahler würde allerdings im Fall einer vorzeitigen Abberufung des Spitzenbeamten für den Monat der Abwahl und die folgenden drei Monate die vollen Amtsbezüge nach B4 ohne Aufwandsentschädigungfällig werden. Im Anschluss daran würden bis zum Ende der Dienstzeit 2023 noch 71,75 Prozent der letzten Dienstbezüge zu zahlen sein.

Die Niedersächsische Kommunalverfassung benenne zwar keine konkreten Sachverhalte oder Tatbestände, die als Voraussetzung für eine Abberufung in Frage kommen würden, so der Bund der Steuerzahler. „Es müsste aber gleichwohl eine irreversible Störung des Vertrauensverhältnisses des Wahlbeamten auf Zeit zum Bürgermeister gegeben sein“, meint Zentgraf. Weiter nennt er die „Unzumutbarkeit einer weiteren Amtstätigkeit“ für die Gemeindevertretung und die Kommune insgesamt als Grund. „Zweifelsfrei ausgeschlossen“ sein sollten auch „willkürliche Umsetzungsaspekte, die etwa in sachfremden, persönlichen oder parteitaktischen Motiven wurzeln“.

Der 50-jährige Schillack wäre nicht der erste Spitzenbeamte, für den die Stadtkasse noch lange teuer bezahlt: Stadtdirektor Dieter Häseler erhielt nach seiner Abwahl noch über Jahre Bezüge, ebenso Baudezernent Jörg Windmann.

