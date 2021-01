Straßensperrung: Haltestellen entfallen

Regiobus Linie 801 betroffen

Neustadt (dgs). Die Dyckerhoffstraße wird am morgigen Donnerstag, 7. Januar, von 9 bis 12 Uhr für den Verkehr voll gesperrt. Aus diesem Grund fährt die Regiobus Linie 801 in dieser Zeit von der Haltestelle „Im Kühlen Grunde“ direkt zur Haltestelle „Sophienring“ sowie umgekehrt. In beiden Fahrtrichtungen entfallen die Haltestellen Dyckerhoffstraße und Ernst-Strobach-Platz.

