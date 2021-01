71 Infizierte im Stadtgebiet

Neustadt (dgs). Leicht gesunken ist die Corona-Fallzahl im Stadtgebiet. Sie beträgt laut Region 71 Infizierte. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Stadtgebiet damit 589 Menschen erkrankt. Der Inzidenzwert liegt bei 68,5.

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 20.030 Menschen registriert, die sich mit dem Virus infiziert haben. Davon sind zum heutigen Stand 16.930 Personen als genesen aufgeführt. 342 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben; der Altersmedian der Verstorbenen liegt bei 85 Jahren. Somit sind zum jetzigen Zeitpunkt 2758 Menschen in der Region infiziert. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt für die Region Hannover tagesaktuell bei 112,6. In den Nachbarkommunen Neustadts sind die Zahlen ebenfalls etwas zurückgegangen. In Wunstorf gibt es 54 aktuelle Fälle, in der Wedemark 36. Garbsen zählt 256 Fälle.

Die Altersverteilung der Infizierten (in Klammern die Werte davor): bis 9 Jahre: 889 (889) Infizierte, 10 bis 19 Jahre: 2125 (2.118); 20 bis 29 Jahre: 3623 (3589); 30 bis 39 Jahre: 3144 (3112); 40 bis 49: 2932 (2896); 50 bis 59 Jahre: 2898 (2862); 60 bis 69 Jahre:1483 (1475); 70 bis 79 Jahre: 870 (863); 80 Jahre und älter: 1745 (1728). Ohne Altersangabe: 321 (318).

Die Region weist darauf hin, dass die derzeitigen Fallzahlen wegen der Feiertage nur bedingt vergleichbar sind. Das Gesundheitsamt rechnet in den nächsten Tagen weiterhin mit erheblichen Schwankungen.

