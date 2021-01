Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Neustadt/Mardorf (r/dgs). Auf der Moorstraße kam es am gestrigen Montag gegen 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 59-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem VW Touran die Moorstraße in Richtung Mardorf, als ihm nach Angaben der Polizei eine ältere schwarze Audi-Limousine entgegenkam. Das Fahrzeug sei soweit mittig gefahren sei, dass es zum Zusammenstoß der jeweils linken Außenspiegel kam. Der Audi-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Hinweise zum Fahrzeugführer liegen bisher nicht vor. Der Sachschaden am VW Touran wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich beim Polizeikommissariat Neustadt unter der Telefonnummer 05032/9559-115 zu melden.

