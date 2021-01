Die ersten Zwillinge im neuen Jahr heißen Kira und Kyell

Über 1.000 Geburten im Corona-Jahr 2020

Neustadt (dgs). Hoch her geht es in diesen Tagen im Kreißsaal des Neustädter Klinikums. „Wir haben schon allein 17 Babys im neuen Jahr“, freut sich Hebamme Kerstin Langer. Die ersten Zwillinge sind Kira und Kyell Hausmann, die am Nachmittag des 2. Januar kurz nacheinander auf die Welt gekommen sind. „Mutter und Kinder sind wohlauf“, berichtet Annie Bartsch, zuständige Ärztin in der Geburtshilfeabteilung. Die Zwillinge haben mit 2.350 und 2.285 Gramm ein gutes Gewicht. Trotzdem sind die Eltern Janina Seidel und Marcel Hausmann froh, dass sie auf der Neugeborenen-Intensivstation im Klinikum bestens versorgt werden können. Schon demnächst dürfen die Schneerener ihren Nachwuchs mit nach Hause nehmen.

Insgesamt zieht die Klinik eine positive Bilanz: 1082 Geburten waren es im Corona-Jahr 2020, das sind 62 mehr als im Jahr davor. Das Einzugsgebiet der Klinik reicht weit über Neustadt hinaus. Da derzeit corona-bedingt keine Kreißsaalführungen möglich sind, können interessierte Eltern sogar virtuell die erst 2018 grundsanierte Geburtsabteilung kennenlernen.

